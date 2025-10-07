3ème Festival international des femmes metteuses en scène à Rabat

Théâtre



Douze pièces de théâtre ont été sélectionnées pour prendre part à la compétition officielle de la 25e édition du Festival national du théâtre, prévue du 14 au 21 novembre prochain à Tétouan, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture).



Dans un communiqué, le ministère a précisé que le comité de sélection des œuvres en lice pour cette édition s’est réuni entre le 4 et le 10 octobre à Rabat, sous la présidence d’Abdellatif Ferdous, avec la participation de Safia Maanaoui, Ayman Reghai, Ouassila Sabhi, Iman Razi, Hajar El Hamdi et Asmaa Loukmani en tant que membres.



Selon la même source, le comité a sélectionné douze pièces de théâtre qui répondent aux critères de qualité artistique requis. Il s’agit de "Tkharchich" (Fès), "Adanas" (Khouribga), "Mouwatine Iqtisadi" (Tétouan), "Al Harraz" (Rabat), "Rihla" (Sala Al Jadida), "Moundhou Mata Kanat Al Ard Korawiya" (Meknès), "Idam Assama" (Agadir), "Moumanaâ" (Fès), "Vertige" (Fès), "Hiha" (Benslimane), "Yawm Al Ibhar" (Marrakech), et "Ghoroub" (Rabat).



Les troupes en lice concourront pour le Prix national du théâtre, couvrant les catégories de l’écriture, de la mise en scène, de la scénographie, des costumes, de l’interprétation féminine et masculine, ainsi que le Prix de l’espoir et le Grand Prix du festival.



Court-métrage



Dix films sont en lice dans le cadre de la compétition officielle de la 25ème édition du Festival du court métrage marocain de Sidi Kacem, qui se tiendra du 7 au 11 novembre prochain.

Le comité de sélection a retenu dix films au titre de cette édition dédiée à la mémoire de feu Abdelhak Mabchour, secrétaire général de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Il s’agit des films "Faragh" de Rachid Elamari, "Oumam Amthalokoum" de Khawla Regragui, "Adahia" de Safae El Hajji, "Al Quinaâ" de Hicham Lahlimi, et "Rabiie" de Zakaria Khratt.

La liste des films sélectionnés comprend également "Lahdat Idraak" de Soukaina Ennassiri, "Laânat Malak" de Mourad El Abari, “Miraat lil Bayee" de Hicham Amal, "Ha Tkhammami" de Thami Bourekhis, et "Shamâa" d’Ismaïl Ait Lahcen.



Cette édition confirme la volonté de consolider la place du festival en tant qu’espace de rencontre pour les créateurs, chercheurs et critiques, ainsi que plateforme d'appui à l’industrie du court métrage marocain.



Le festival ambitionne également de renforcer son rôle éducatif et culturel dans la formation des générations montantes de cinéphiles, à travers un programme parallèle comprenant des ateliers de formation, des projections spéciales et des colloques consacrés à des thématiques liées à la culture de l’image.