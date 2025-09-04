37 groupes musicaux à l’affiche du 23ème Festival "L’Boulevard"

Concours



L’ambassade du Maroc au Chili a organisé, mardi à Santiago, un concours musical en hommage à la poétesse chilienne et Prix Nobel de littérature Gabriela Mistral, avec la participation de 46 étudiants.

Les deux lauréats du concours sont deux étudiants qui ont interprété avec brio le poème "La noche" de Gabriela Mistral.

Selon l’ambassade du Maroc à Santiago, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle promue par SM le Roi Mohammed VI, qui accorde une place centrale à la valorisation des échanges artistiques et à la reconnaissance du rôle de la femme dans la société.

La cérémonie organisée à l’Ecole moderne de musique de Santiago, a été marquée par la présentation de la traduction en arabe du poème “La noche”, interprétée par les étudiants de l’Institut de musique et d’art chorégraphique de Rabat, sous la supervision de son directeur, Nabil Cherrat.

Cette action culturelle novatrice vise à tendre des ponts de coopération culturelle entre les institutions musicales du Maroc et du Chili, tout en illustrant l’engagement du Royaume pour une diplomatie culturelle inclusive et tournée vers le dialogue interculturel.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a souligné que cette initiative constitue «un symbole fort de la reconnaissance du rôle de la femme en matière de droits humains et de création culturelle».

L’ambassadeur a ajouté que les 46 étudiants ayant pris part au concours sont, à leur manière, de véritables ambassadeurs du Royaume au Chili, porteurs des valeurs de dialogue et de rapprochement entre les deux peuples.

Pour sa part, la directrice de l’Ecole moderne de musique, Maylé Benitez, a affirmé que cette initiative, qui reflète «l’ouverture de l’action culturelle marocaine», constitue une opportunité unique de renforcer les liens entre jeunes talents chiliens et institutions culturelles marocaines.