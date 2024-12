340 exposants et plus de 101.000 visiteurs

La 2ème édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ), qui s'est clôturée dimanche, a connu la participation de 340 exposants directs et indirects issus de 29 pays, et l'affluence de plus de 101.000 visiteurs.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce Salon a été l'occasion de présenter un fonds documentaire de plus de 40.000 titres pour un total dépassant les 150.000 exemplaires, indique un communiqué du ministère, précisant que la Wallonie-Bruxelles a été l'invitée d'honneur de cette édition.



S'agissant de la programmation culturelle parallèle, précise la même source, les salles dédiées aux rencontres et aux ateliers ont abrité un total de 70 séances, dans le cadre d’un programme professionnel destiné aux écrivains et illustrateurs en devenir dans l'industrie du livre pour enfants et jeunes, dans la perspective d'initier une nouvelle génération de créateurs marocains capables de créer une plateforme nationale dédiée à cette industrie, tant dans les domaines de l’écriture, de l’illustration que de la production artistique.



Au programme figuraient des conférences, des ateliers et des sessions de formation, notamment des ateliers d’encadrement dans le domaine de la gestion des bibliothèques scolaires au profit d'une équipe du ministère de l’Education nationale.



En parallèle, les sept espaces consacrés à l’animation culturelle ont accueilli le programme "Mots’Arts" avec plus de 405 ateliers, abordant différentes thématiques telles que les techniques d’écriture littéraire, les médias et le cinéma, le théâtre, la musique, la photographie, les expressions corporelles, le dessin, la céramique, l’architecture, le design et les arts vivants.



En outre, plus de 20.000 enfants ont eu l'opportunité d'explorer l'espace dédié aux œuvres du célèbre dessinateur belge "Peyo", créateur de la série des Schtroumpfs.

Par ailleurs, plusieurs institutions et maisons d’édition ont, de leur côté, organisé plus de 300 activités au sein des pavillons du SILEJ, entre signatures de livres, rencontres de sensibilisation et ateliers artistiques et manuels.



D'autre part, le Salon a bénéficié d’une couverture médiatique assurée par 65 médias audiovisuels, écrits et radiophoniques, en plus d’une large diffusion en direct via les différents réseaux sociaux.



Cette deuxième édition du SILEJ, organisée du 14 au 22 décembre à "Anfa Park" à Casablanca en partenariat avec la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le Conseil de la commune de Casablanca, marque un pas en avant pour cette manifestation culturelle visant la promotion du livre et la diffusion de la culture de la lecture en tant que levier du développement humain, où l’accès au savoir joue un rôle fondamental, conclut le communiqué.