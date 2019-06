3 auto-massages faciles pour se relaxer

La massorelaxation désigne la relaxation manuelle, elle associe la connaissance du corps humain à un savoir-faire spécifique pour induire un effet relaxant par le toucher. Dans notre quotidien, nous n'avons pas toujours le temps ni les moyens d'aller s'allonger sur la table de massage d'un praticien. Heureusement, il existe des techniques pour se masser soi-même, appelées "Do-in". Cela peut vous aider pour évacuer les tensions, vous détendre et vous relaxer.

L'avantage : pas besoin de matériel, seules nos mains sont nécessaires.

Comment ça marche ?

Sous l'action de nos mains, les muscles chauffent et se relâchent, la circulation sanguine s'accélère, entraînant une meilleure oxygénation des cellules et des tissus. Il y a aussi un effet sur l'hypophyse (une petite glande présente dans le cerveau), qui sécrète des endorphines, une hormone aux propriétés apaisantes et euphoriques. Elle produit aussi de l'ocytocine, une substance qui a pour effet de baisser la tension artérielle, de ralentir le rythme cardiaque, provoquant une sensation de sérénité.

Résultat, la nervosité redescend d'un cran et les douloureux noeuds musculaires s'envolent. Sans compter que le Do-in, c'est aussi l'occasion de faire une pause, ce qui est bienvenu dans un contexte de stress.

Trois exemples de Do-in à pratiquer à la maison

Tout d'abord pour accentuer la détente, mettez-vous dans votre bulle : assis confortablement sur un coussin ou un fauteuil, dans une pièce au calme, avec de la musique douce, une lumière tamisée et des huiles essentielles...

1- Auto-massage des mains

Pour détendre les mains, sujettes au stress et pour évacuer.

Main ouverte, massez la paume avec votre pouce en réalisant des mouvements circulaires.

Commencez dans le creux de la main en allant vers l'extérieur.

Ensuite, étirez chaque doigt (n'essayez pas de les faire craquer), et faites un glissé le long de chaque doigt.

Finissez en pinçant simplement le bout de votre doigt.

Enfin, travaillez le dos de la main. Avec votre pouce, effectuez une pression allant du poignet vers chaque doigt.

2- Auto-massage des pieds

Pour évacuer les tensions accumulées à la fin de la journée.

Trouvez la position assise la plus confortable possible. Assurez-vous d'avoir les pieds propres. Veillez à réaliser les mêmes mouvements sur chaque côté, pour la même durée.

Insistez bien sur chaque orteil, que vous faites glisser entre vos deux pouces.

Pincez ensuite chaque orteil un à un, effectuez un petit cercle avant de relâcher en tirant légèrement dessus.

Passez ensuite à la voûte plantaire, pour laquelle vous pouvez utiliser une petite balle de tennis.

Mettez-vous debout, pieds nus et amenez la balle sous votre pied.

Faites-la ensuite rouler doucement, en appuyant plus ou moins fort.

3- Auto-massage du visage

Pour chasser la fatigue de la journée avant de s'endormir. Pour reposer vos yeux, fatigués de passer autant de temps devant des écrans.

Posez les pouces sur la naissance des cheveux à la hauteur des tempes et les trois doigts suivants regroupés entre les sourcils.

Tirez la peau du front avec les doigts en les ramenant à la hauteur des pouces.

Puis posez les pouces dans le cuir chevelu au-dessus du front et les 3 doigts au-dessus des sourcils.

L'idéal reste quand même que la réalisation de la massorelaxation soit réalisée par un professionnel certifié, dans un cadre adapté, afin de vous permettre une détente encore plus profonde.