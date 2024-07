2ème édition des International Series Morocco de golf. Victoire du Néo-Zélandais Ben Campbell

Le golfeur néo-zélandais Ben Campbell a remporté, dimanche, le titre de la 2ème édition des International Series Morocco organisée au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat du 4 au 7 juillet.



Campbell a été sacré après avoir terminé la compétition en tête du classement général avec un total de 277 coups (68, 70, 68 et 71), soit 15 sous le par, devançant l’Américain John Catlin, 2ème avec également un total de 277 coups (66, 71, 68 et 72), soit 15 sous le par, avant de recourir au trou décisif.



La troisième place est revenue à égalité à l'autre Américain, Caleb Surratt, et à l'Espagnol, Eugenio Chacarra, avec un total de 280 coups, respectivement (72, 69, 68 et 71) et (68, 71, 68 et 73), soit moins 12 coups pour chacun d'eux.



Le golfeur néo-zélandais a exprimé sa joie de participer à la huitième étape de l’Asian Tour, qui s'est déroulée pour la deuxième fois au Maroc, et qui a été un succès à tous points de vue, compte tenu de la présence importante des joueurs les plus brillants et de leur haut niveau, ainsi que de la qualité du parcours du Royal Golf Dar Es Salam.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa victoire, il a souligné que la concurrence a été rude lors de la dernière journée avec l’Américain John Catlin, qui était favori pour décrocher le titre, ainsi qu’avec le champion en titre, le Thaïlandais Jazz Janewattananond.

Et d'ajouter qu’il aspire à revenir au Royal Golf Dar Es Salam pour défendre son titre.



Cette édition des International Series Morocco, 8ème étape de l’Asian Tour, a été marquée par une importante participation de grands noms du golf à l'échelle internationale, à l’instar du Thaïlandais Jazz Janewattananond et de son compatriote Kiradech Aphibarnrat, de l’Indien Gaganjeet Bhullar et de l’Ecossais Scott Hend.



Le Maroc a été représenté par Ayoub Lguirati, Othman Raouzi et Ayoub Id-Omar dans la catégorie des pros, et par Hugo Mazan Trommetter, Soufiane Dahmane, Aissa El Khadri et Adam Bresnu chez les amateurs.



Organisées par l'Asian Tour, les International Series ont été lancées en vue de renforcer et développer le golf en Asie et au Moyen-Orient.