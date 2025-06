La Juve en Grande Dame face aux Emiratis d'Al-Aïn

La Juventus a fait le show mercredi à Washington, avec un 5-0 et autant de classes d'écart face à Al-Aïn, une victoire qui lui permet de prendre la tête du Groupe G du Mondial des clubs.



Son statut de favori assumé, la Juve n'a laissé aucun répit aux Emiratis, elle qui veut redorer sa saison grisée par une petite quatrième place lors de l'exercice 2024-2025 du championnat italien.



Dans une première période menée tambour battant, Kolo Muani, prêté par le PSG, a montré la voie aux Turinois. Le Français a envoyé d'une tête autoritaire le ballon au fond des filets, sur un centre de Costa (11e).



Avec ses ailiers virevoltants, la Vieille Dame a enchaîné. Conceiçao a réalisé un festival dans la surface: crochet, frappe, efficace. Le Portugais Rui Patricio, dans les cages des champions d'Asie 2024 le temps d'une pige, est battu (21e). La pépite turque Yildiz y a mis du sien avec un tir à l'entrée de la surface qui a ricoché sur le poteau avant de passer la ligne de but (31e).

Kolo Muani a été élu homme du match grâce à son doublé 100% tricolore, avec la passe en profondeur de Khéphren Thuram. "KMN" n'avait plus qu'à conclure de l'extérieur du pied (58e).



Les joueurs de la Juve étaient en tout cas bien plus à l'aise sur la pelouse de la capitale que dans l'antre du pouvoir américain, la Maison Blanche.

Invités par Donald Trump, ils se tenaient là, droits comme des piquets derrière le président, quelques heures avant la rencontre. Le républicain en a profité pour s'adonner à son activité préférée: commenter l'actualité (et le conflit en Iran) dans une conférence de presse improvisée.



Le Portugais Conceiçao a vite effacé ce moment de gêne des mémoires d'une belle frappe croisée côté opposé pour lui aussi inscrire son doublé.

A 5-0, Al-Aïn, vaillant, a tenté de remonter dans une deuxième période bien entamée, avec des occasions franches mais jamais tranchantes. Un seul ballon a terminé au fond des filets (46e) mais le hors-jeu a été sifflé.



La Juventus, célébrée en fin de match par de longues minutes de ola dans un stade rempli, devance avec ce succès Manchester City dans le groupe G, vainqueur plus tôt dans la journée de Wydad Casablanca.



Les Italiens retrouveront les Marocains dimanche tandis que les Emiratis d'Al-Aïn iront tenter de titiller les Anglais le 23 juin, pour la deuxième journée du Mondial des clubs.



Résultats



Monterry-Inter Milan : 1-1

Manchester City-Wydad Casablanca : 2-0

Real Madrid-Al Hilal : 1-1

Patchuka-Red Bull Salzbourg : 1-2

Programme du vendredi

02h00 : Paris-Saint Germain-Botafogo JR

17h00 : Benfica-Aukland City

19h00 : Flamengo-Chelsea

23h00 : Los Angeles FC-Espérance Tunis