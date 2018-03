1er Forum des compétences marocaines aux Emirats arabes unis

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration et la CGEM ont lancé en juillet dernier la 13ème Région dédiée aux entrepreneurs marocains du monde (MeM by CGEM). Il s'agit d'une plateforme qui a pour objectifs de créer un espace d’échange entre les Marocains entrepreneurs du monde et ceux du Maroc et d’inciter les investisseurs marocains résidant à l’étranger à s’implanter et opérer sur le marché marocain et enfin faciliter le développement des échanges économiques marocains sur les marchés étrangers.

Aussi, le Maroc a mis en place une politique intégrée en faveur des Marocains du monde visant la protection de leurs droits, la consolidation des liens culturels avec le Royaume et la mobilisation des compétences pour contribuer aux différents chantiers de développement initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Aujourd'hui, et dans un monde globalisé, il n'est plus question de "fuite des cerveaux" mais plutôt de mobilité liée à la liberté de mouvement des personnes et des activités. Les migrants qualifiés sont ainsi un levier de développement des pays d'origine et de résidence. C'est pour cela que plusieurs pays ont mis en place des stratégies et des programmes visant à mobiliser leurs compétences résidant à l'étranger pour contribuer aux efforts de développement de leurs pays.

Le Maroc a exprimé au cours des dernières décennies une forte volonté pour mobiliser ses compétences à l'étranger en les considérant comme acteurs du développement économique et social du pays et levier d'encouragement de l'investissement et du transfert d'expertise et de savoir-faire.

Ainsi, plusieurs réseaux de compétences ont été créés. Ils sont soit géographiques (Allemagne, Etats-Unis, Canada, France), soit thématiques (Médecins marocains du monde, avocats marocains du monde, environnementalistes marocains du monde…).

Les relations maroco-émiraties

Le Maroc et les Emirats arabes unis ont largement développé leurs rapports économiques au cours des dernières décennies.

Depuis 1976,plus de 20 milliards de Dirhams d’investissements ont été accordés au Maroc à travers le Fonds Abu Dhabi pour le développement (ADFD). En parallèle, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une évolution assez soutenue surtout depuis l’entrée en vigueur, en 2003, de l’accord de libre-échange signé en 2001. Ainsi, les échanges extérieurs ont connu une réelle évolution passant de près de 300 Millions de dirhams en 2000 à près de 4,1 milliards de dirhams en 2014. Les EAU sont également le 3ème investisseur étranger au Maroc et le premier parmi les pays arabes.

La visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux EAU en 2015 a donné un nouveau souffle aux relations bilatérales entre les deux pays. Depuis cette visite, le Maroc et les EAU visent à développer le cadre de coopération vers un partenariat économique de plus haut niveau. De nombreuses délégations économiques de haut niveau ont fait le déplacement aux EAU afin de promouvoir les nouvelles opportunités d'investissement dans divers domaines vitaux.

Pour rappel, les deux pays sont liés par plus d'une soixantaine d'accords de coopération dans plusieurs secteurs, allant de l'agriculture au tourisme en passant par l'industrie.

Aussi, plusieurs fonds émiratis mènent depuis des années leurs activités au Maroc dans plusieurs domaines (BTP, hôtellerie, télécoms…) et soutiennent la réalisation de plusieurs infrastructures à forte valeur ajoutée économique telles que la Ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, le complexe portuaire Tanger-Med, la rocade méditerranéenne ainsi que l’accompagnement du Plan national de développement des énergies renouvelables.

Le Forum

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration organise le 1er Forum des compétences marocaines aux Emirats arabes unis, le 16 mars 2018 à Rabat sous le thème : "Marocains du monde : compétences relais pour l'avenir".

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à mobiliser les compétences marocaines du monde en les impliquant dans la consolidation des relations de partenariat avec toutes les parties prenantes aussi bien au Maroc qu’au niveau des pays de résidence, en canalisant leurs initiatives de transferts d’expertise et de savoir-faire au profit des chantiers de développement au Maroc et en les incitant à s’organiser en réseaux géographiques et thématiques.

En effet, les Marocains résidant aux Emirats arabes unis, dont le nombre est estimé à plus de 25.000 personnes, occupent des postes clés dans différents domaines, notamment la banque et la finance, le tourisme et le journalisme, constituant ainsi un pont entre le Maroc et les EAU et les pays du Golfe en général.

Plus de 150 Marocains résidant aux EAU et au Maroc (hommes d’affaires, chefs d’entreprise, cadres dirigeants…) prendront part à ce Forum qui traitera plusieurs thématiques, notamment les opportunités d’investissement au Maroc,le climat des affaires entre le Maroc et les EAU, et le rôle des plateformes financières et portuaires dans le développement économique.



Organisation des travaux du Forum

Les travaux de ce Forum s’organiseront autour des trois tables-rondes thématiques suivantes :

1. Entrepreneuriat et investissement

Cette table-ronde se focalisera sur les différents plans sectoriels, notamment le Plan d’accélération industrielle 2014-2020, le Plan de réforme de l’investissement, et la Stratégie Maroc Digital 2020.

2. Climat des affaires entre le Maroc et les Emirats arabes unis

Elle aura pour objectifs de présenter les opportunités d’investissement offertes aux marocains résidant à l’étranger, notamment le fonds MDM et la 13ème Région MeM.

Il s’agira aussi de présenter les projets d’investissement portés par les compétences marocaines résidant aux Emirats arabes unis.

3. Rôle des plateformes financières et portuaires dans le développement économique

Elle se penchera sur le rôle du Port Tanger-Med et de Casablanca Finance City dans le développement économique national et continental.