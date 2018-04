Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, vendredi au Palais Royal de Rabat, les frères Abu Bakr et Ottman Azaitar, champions du monde de MMA (arts martiaux mixtes).

Le Souverain a ainsi reçu Abu Bakr Azaitar, premier Marocain à signer pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat, Ottman Azaitar qui a remporté le championnat du monde de la Brave Combat Fédération, ainsi que Omar Azaitar, leur manager et membre du staff d’entraînement.