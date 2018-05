​Meknès enregistre une hausse des nuitées touristiques à fin mars

Les nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement classés de la cité ismaïlienne ont enregistré une hausse de 9% au cours du 1er trimestre de l’année actuelle en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Un total de 61.511 nuitées a été enregistré durant le premier trimestre de l’année en cours, contre 56.659 nuitées durant la même période de l’année 2017, selon des statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

S’agissant des arrivées dans les hôtels classés au cours de la même période, elles ont été de l’ordre 44.897 au cours des trois premiers mois de l’année 2018, contre 39.223 durant la même période de l’année 2017, soit une augmentation de 14%, rapporte la MAP.

La durée moyenne du séjour durant ce trimestre était d’un jour, soit un taux identique à celui réalisé durant le trimestre de l’année 2017, note la même source.

Les établissements touristiques classés 2, 3 et 4 étoiles ainsi que les maisons d’hôtes ont cumulé durant cette période la quasi-totalité des nuitées enregistrées au niveau de la ville de Meknès, avec un taux d’occupation de 27% contre 25% durant la même période de l’année d’avant.

Au cours du seul mois de mars 2018, les nuitées ont été de l’ordre de 25.285 contre 25.833 nuitées durant le même mois de l’année d’avant, soit une baisse de 2%.

Le nombre de Chambres opérationnelles durant le même mois s’était élevé à 1.654 unités, dont 687 de catégorie 4 étoiles, 423 de 3 étoiles et 130 de 2 étoiles ainsi que 206 Chambres dans les maisons d’hôtes.

Au niveau national, le secteur du tourisme a enregistré une année ‘’exceptionnelle’’ en 2017, avec une forte croissance du nombre d’arrivées de touristes non-résidents, des nuitées dans les établissements hôteliers classés et des recettes en devise, indique le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale.