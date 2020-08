​L’Afrique contrôle difficilement la pandémie

L’Afrique a franchi le 1er août la barre des 900.000 cas confirmés de Covid-19 avec près de 19.000 décès. Le virus est aujourd’hui présent dans chacun des 54 pays d’Afrique. Le Dr Moussayer Khadija, présidente de l’Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), alerte sur l’évolution rapide et inquiétante de l’épidémie.

Moins impacté pendant longtemps que le reste du monde, le continent africain fait face, à une forte augmentation des cas ces quinze derniers jours. Des mesures précoces et strictes de confinement ont pourtant permis en général, dans un premier temps, de « geler » la progression de l’épidémie.

L’Afrique, qui compte 1,2 milliard d’habitants (soit plus d’un sixième de la population mondiale), ne pesait à la mi-juillet que pour 5,45 % des contaminations et seulement 2,8 % des décès dans le monde.

Bien que ces chiffres soient encore très inférieurs à ceux des Etats-Unis ou de l’Europe, le directeur des situations d’urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, s’est récemment dit « préoccupé » par l’« accélération » des contaminations.

L'OMS craint que l'Afrique ne puisse "affronter" la pandémie. Elle a averti, le 31 juillet, que l'assouplissement trop important des restrictions pourrait entraîner une résurgence de l’épidémie et a demandé aux gouvernements africains de renforcer les tests et la recherche des contacts.

Faisons le point de la situation à partir de l’ensemble des données fournies, notamment par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.



1/ Une zone longtemps épargnée

L’Afrique a semblé longtemps bien mieux résister que les autres continents au coronavirus. Le premier cas est relevé le 15 février 2020 en Egypte, deux mois après qu’il ait été identifié « officiellement » pour la première fois en Chine. La maladie semblait y progresser plus lentement qu’ailleurs.

On l’expliquait alors par le climat (le virus résiste moins bien dans des conditions chaudes et sèches), par la jeunesse de la population africaine (les formes graves étant liées à l’âge du patient), la faible densité de la population jointe du fait qu’elle se déplace moins que celle des pays développés et enfin par une meilleure protection indirecte contre le virus du fait de l’emploi courant des antipaludéens dont la chloroquine. La suite des événements a balayé toutes ces hypothèses.



2/ L’angoisse de la seconde vague au Maghreb

Alors que l’Egypte domine difficilement la situation, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc sont confrontés à une croissance forte des cas, ce qui contraint les autorités à revoir leurs mesures de déconfinement et à durcir les restrictions. En pleine saison estivale, ces pays craignent le pire Observons la situation dans certains pays.

Algérie

602 nouveaux cas de Covid-19 et 14 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures dans ce pays qui comptabilise au total 31.465 cas et 1.231 décès. Plus de 3000 professionnels de la santé ont été, par ailleurs, testés positifs.

Depuis le début du mois de juillet, le nombre officiel de contaminations par jour a doublé par rapport à juin, soit aux environs de 500 cas, contre 250 précédemment. Nombre de médecins s’alarment publiquement de la situation catastrophique dans certains hôpitaux.

Les autorités ont reconduit, le 27 juillet, pour 15 jours supplémentaires des mesures de confinement partiel dans 29 wilayas,



Egypte

Ce pays est l’épicentre de l’épidémie au Maghreb. Depuis la fin du mois de mai, on relève plus de 1.000 nouvelles infections chaque jour. Le Syndicat des médecins a mis en garde contre un « possible effondrement total » du système de santé si les autorités ne réagissent pas.

Le pays compte au total 92.947 cas confirmés et 4.691 morts au 29 juillet. Les autorités ont pris des mesures très strictes, en imposant un couvre-feu nocturne depuis le 25 mars. Le pays a commencé son déconfinement seulement depuis le 1er juillet.



Maroc

Après des records de contaminations dépassant les mille cas lors des trois derniers jours de juillet, le Royaume a enregistré 693 cas le 1er août et 522 le jour suivant. Le chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a déclaré, lors d'un point de presse le 2 août, qu’au total depuis mars, 25.537 personnes ont été touchées, soit 70 cas pour 100.000 habitants, dont 382 sont décédées du coronavirus

La Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) et la Société marocaine d’anesthésie d’analgésie et de réanimation (SMAAR) estiment nécessaire de réserver exclusivement l’accès des cas graves au circuit hospitalier, les cas moins graves étant orientés vers les numéros verts, les services de protection civile, les SAMU privés ou les médecins de ville.



Tunisie

Au 30 juillet, le pays a compté 26 nouvelles contaminations, ce qui porte le bilan des cas confirmés à 1.514 et celui des décès à 50. Le couvre-feu a été levé et le pays est sorti du confinement le 4 mai dernier. La Tunisie, qui s’en sort plutôt mieux que ses voisins pour le moment, a néanmoins décidé le 27 juillet de réimposer un isolement obligatoire de trois jours aux voyageurs en provenance de pays à risque et qui ne pourraient pas justifier d’un test PCR négatif.



3 - L’Afrique noire dans la tourmente

Cette zone connaît depuis un mois une propagation rapide du Covid-19. Le taux de mortalité par habitant reste cependant encore faible par rapport à d'autres régions, ce qui s'explique par la jeunesse de la population : plus de 60 % des habitants ont moins de 25 ans.

Quelques exemples de la situation.

Afrique du Sud : L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le virus en Afrique avec, le 29 juillet, 459.761 cas de Covid-19 et 7.257 décès, devenant ainsi le cinquième pays le plus atteint au monde.

Le taux de mortalité y est toujours faible avec 1,6 % des cas. Des chercheurs estiment cependant qu’environ 17.000 décès supplémentaires (la surmortalité ) n’ont pas été enregistrés depuis début mai, si on compare la mortalité générale de cette année par rapport à celle de la même période en 2019.

Le pays a pourtant débuté le 1er mai son déconfinement mais les restrictions sont encore nombreuses. Face à l'augmentation des cas, un couvre-feu de 21h00 à 4h00 est à nouveau instauré dans tout le pays depuis le 13 juillet.

Bénin : Au 29 juillet, le Bénin a enregistré 1.770 cas de coronavirus dont 35 décès.

Il faut noter que le pays est en pointe pour imaginer des solutions pour combattre les virus. Un médecin béninois a ainsi mis en place le Réseau d’échange entre médecins d’Afrique (REMA) qui est présent maintenant dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Cette application (déjà disponible sous Android et en septembre sous IOS) fournit aux professionnels de santé un service de collaboration médicale à distance.

Burkina Faso : Peuplé de 20 millions d'habitants, le Burkina est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest en comptant au 29 juillet 1.105 cas confirmés et 53 décès.

Cameroun : Le Cameroun qui n’a pas imposé de confinement strict, est le pays d’Afrique centrale le plus touché avec 17.179 cas répertoriés, le 29 juillet, et 391 décès.

Congo-Brazzaville : Ce pays d’environ cinq millions d'habitants compte 8.873 cas officiellement déclarés et 208 décès, au 29 juillet. Il est resté en confinement total du 31 mars au 3 mai derniers.

Côte d'Ivoire : Au 29 juillet, le nombre de cas confirmés était de 15.713, dont 98 décès.

Gabon : 7.189 cas sont confirmés au 29 juillet, dont 49 morts. En dépit d’une progression des contaminations depuis mai, le pays a décidé un déconfinement progressif depuis le 30 juin.

Kenya : le nombre de cas a triplé en un mois, avec près de 18.000 contaminations confirmées, dont 285 décès. le président Uhuru Kenyatta a décidé dernièrement de prolonger d’un mois le couvre-feu et de ne rouvrir les écoles primaires et secondaires qu’en janvier 2021.

Nigeria : Ce pays a beaucoup de mal à contenir la pandémie. Poids lourd démographique du continent avec ses 200 millions d’habitants, il est le deuxième pays le plus touché en Afrique subsaharienne avec plus de 41.000 cas, dont au moins 860 morts.

Sénégal : Il compte officiellement, au 29 juillet, 9.805 cas de contamination et 198 morts. La première victime de l’épidémie dans ce pays est Pape Diouf, l'ex-entraîneur de football, bien connu des Français, décédé dans un hôpital de Dakar le 31 mars

Signalons enfin deux cas atypiques et plutôt dramatiques. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, s’évertue à vanter les vertus d’une tisane contre le Covid-19 à base d’Artémisia annua. On attend toujours une étude scientifique qui pourrait confirmer cela. En attendant, l’épidémie flambe dans le pays, même si cette tisane a été largement distribuée gratuitement. Quant à la Tanzanie, son président, John Magufuli, affirme que le coronavirus ne circule plus et qu’il n’y a pas de Covid dans son pays.

Les prévisions économiques pour l'Afrique ne sont pas très encourageantes à court terme (selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international), l’aggravation de l’épidémie risque d’hypothéquer davantage l’avenir, d’autant plus que ces pays ont souvent des structures hospitalières fragiles qui risquent d’être rapidement « dépassées ». Alors que le nombre de cas en Afrique augmente actuellement à un taux d’environ 6% par jour, de nouvelles politiques pour certains pays et des changements de comportements seront certainement nécessaires pour contrôler la pandémie.

Casablanca, le 3/08/2020



Spécialiste en médecine interne et en gériatrie en libéral et présidente de l’Association

marocaine des maladies auto-immunes

et systémiques (AMMAIS)

