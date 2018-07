​Bons baisers de Russie

Une pole position, et une demie! Dans la même après-midi, le pilote anglais Lewis Hamilton a non seulement décroché la pole position du Grand Prix de Silverstone à domicile, mais il a également pu profiter de la qualification des Trois lions pour les demi-finales du Mondial-2018 contre la Suède. Il a publié sur Twitter une photo de lui portant le maillot national, les bras levés, au milieu de ses ingénieurs dans les locaux de son équipe Mercedes. "Oui!! Continuez à pousser les gars, faites de ce jour un jour inoubliable pour le sport anglais!", a-t-il écrit avant la fin du match. Comme Hamilton, les spectateurs de Silverstone ont pu se délecter de Formule 1 et de foot. L'avant-match puis le match ont été diffusés sur plusieurs écrans disséminés sur le circuit dès 14h00 locales, au moment du coup d'envoi des +qualifs+, et dans les structures d'accueil des nombreuses équipes britanniques. Optimiste, Hamilton a déjà des vues sur la finale: il a confié à la presse avoir refusé toutes les sollicitations le 15 juillet pour se rendre en Russie encourager les siens!



Certains joueurs de l'équipe de France sont sortis du camp de base d'Istra dans la foulée de la qualification héroïque aux dépens de l'Argentine, la semaine dernière. A leur retour à l'hôtel, ils se sont livrés à une bataille d'extincteurs, au point de déclencher les alarmes à incendie et de rameuter les pompiers locaux, un épisode révélé par beIN Sports et confirmé de sources concordantes à l'AFP.



"Une semaine incroyable": Fabian Delph a vécu en quelques jours la naissance de sa fille auprès de son épouse en Angleterre et une qualification pour les demi-finales du Mondial-2018 avec les Trois lions en Russie. "C'est dur de trouver les mots", a expliqué le milieu de terrain à la BBC. "Merci à Gareth (Southgate, le sélectionneur) de m'avoir autorisé à rentrer chez moi pour la naissance de mon troisième enfant. C'était difficile pour moi. Je pense que la séance de tirs au but a provoqué l'accouchement. Je dois remercier +Hendo+ (Jordan Henderson, le seul Anglais qui a raté sa tentative) pour ça!" Delph, après avoir raté mardi le 8e de finale contre la Colombie (1-1 a.p., 4-3 aux t.a.b.), a rejoint ses coéquipiers en Russie dès mercredi pour préparer le quart contre la Suède (2-0), au cours duquel il est entré en jeu. Il a pu leur faire part de la passion qui a saisi l'Angleterre durant la compétition: "C'était fou. Nous sommes dans notre bulle ici. Ça fait peur. Même les gens qui ne s'intéressent pas au foot... On m'arrêtait sur le chemin de l'école."