​Abdelghani Azzi, directeur du contrôle des produits alimentaires à l'ONSSA : Les mesures sanitaires édictées doivent être respectées lors de l'immolation rituelle de l'Aïd

A l'approche de l'Aïd

Al Adha, le directeur

du contrôle des produits alimentaires à l'Office

national de sécurité

sanitaire des produits

alimentaires (ONSSA),

Abdelghani Azzi, revient, dans une interview à la chaîne M24 de l'agence de presse MAP, sur les mesures prises par l'Office pour

assurer les conditions

sanitaires nécessaires

des animaux destinés

au sacrifice, et s'arrête sur les opérations de contrôle et les normes à prendre

en considération par le consommateur avant l'achat et l'immolation

des têtes de bétail.



Quelles sont les mesures prises par l'ONSSA pour assurer les conditions de sécurité des bêtes du sacrifice ?

Dès janvier 2020, l'ONSSA a entamé l'opération d'enregistrement des fermes d'élevage et d'engraissement des ovins et caprins. Ainsi l'Office dispose d'une importante banque de données où il met régulièrement à jour les informations relatives aux éleveurs du cheptel.

En date du 22 avril, l'Office a entamé l'identification des têtes de bétail (ovins et caprins) destinés à l’abattage lors de l'Aïd Al Adha, avec la pose d'une boucle sur les oreilles de l'animal.

A ce jour, le nombre de fermes d'élevage et d'engraissement des ovins et caprins enregistré a atteint 242.000, tandis que le nombre de têtes de bétail contrôlées dépasse 7,2 millions et devrait atteindre les 8 millions à la veille de l'Aïd.



En quoi consiste l'opération de contrôle en matière de commercialisation des têtes de bétail ?

En plus de l'identification et du contrôle qui se fait tout au long de l'année, l'ONSSA procède à une série de mesures à l'approche de l'Aïd Al Adha. Il s'agit du contrôle de l'alimentation du cheptel, de ses sources et des unités de production qui doivent être contrôlées et accréditées par l'Office. De plus, les matières premières utilisées et leurs modes de production sont soumises au contrôle durant la commercialisation, dans les unités de stockage et dans les points de vente, en plus du contrôle, via le prélèvement d'échantillons, des aliments du cheptel chez les éleveurs, avant de prendre des mesures strictes en cas de contravention.



Quels sont les critères que le consommateur doit respecter à l'achat de la bête du sacrifice ?

Le consommateur doit s'assurer que la bête ne souffre pas d'écoulement nasal ou anal, de rougeur excessive des yeux, de fièvre au niveau des oreilles ou de ballonnements, notamment du flanc gauche ou des pattes avant.

Le consommateur doit également s'assurer des conditions de sécurité et de sûreté de l'endroit au sein duquel il compte garder la bête. Concernant les familles qui gardent leurs moutons dans un seul et même espace, il leur faut respecter les mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19.



Quelles sont les conditions sanitaires au moment et après l'immolation ?

Le corps et les habits de la personne qui va se charger de l'opération du sacrifice doivent être propres. La personne doit respecter les mesures sanitaires de lutte contre la propagation du virus (port du masque et utilisation de solutions hydro-alcooliques). Les outils et ustensiles utilisés doivent être désinfectés, alors que l'opération d'écorchage doit se faire aussitôt l'abattage terminé. Il faut également prêter attention à la teinte de la carcasse, dont la couleur naturelle est le rose clair ou foncé. Si la carcasse est rouge foncé ou jaunâtre, il faudra alerter les services vétérinaires assurant la permanence de la journée de l’Aïd.



Quelle procédure suivre dans le cas où la bête ne répond pas aux mesures sanitaires ?

Le bureau de l'ONSSA dispose d'une "banque d'informations" qui comprend toutes les données concernant les éleveurs dont les troupeaux ont été identifiés. Le bureau remet aux éleveurs un guide dans lequel ils insèrent les informations et numéros relatifs aux bêtes vendues, ce qui permet à l'ONSSA de tracer l'éleveur initial du troupeau.

Aussi et au moment de l'achat, le consommateur doit choisir une bête "identifiée". Cette identification consiste en une boucle plastifiée de couleur jaune, comportant un numéro de série unique sous forme de tête de mouton avec la mention "Aïd Al Adha" et une étoile à cinq branches en référence au drapeau national. Cette boucle constitue le lien de communication entre l'éleveur, le consommateur et les services de l'ONSSA.