wBotola Pro D1: Carton plein du WAC et de la RSB

Le Wydad de Casablanca s'est imposé sur le score de 3 buts à 0 face à l'Association Sportive des FAR, vendredi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 22e journée de la Botola Pro D1.



Le Wydad a débloqué le compteur à la 25e minute avec un but de Guy Mbenza, avant d'augmenter son avance via un penalty de Yahya Jabrane à la 90e+3 minute et une réalisation d'Abdellah Haimoud à la 90e+5 minute.



L'AS FAR a évolué à dix joueurs dès la 8è minute, après l'expulsion d’Anouar Tarkhat, suite à une intervention musclée sur l’international libyen, Mouayad Ellafi, victime d’une rupture de ligaments. Il devait passer hier une seconde IRM pour s’enquérir de la gravité de sa blessure, sachant qu’il lui sera difficile de faire partie de l’effectif qui disputera le match aller des demi-finales de la Ligue des champions contre les Angolais de Petro Luanda.



Suite à cette rencontre, les Casablancais, 49 points, restent leaders du classement, tandis que les Militaires se maintiennent à la quatrième place avec 31 points.



Lors de la prochaine journée, l'AS FAR accueillera le Rapide Oued Zem, alors que le WAC affrontera le Maghreb de Fès.



Dans l’autre match de mise à jour disputé samedi, la Renaissance de Berkane a battu la Jeunesse sportive Salmi sur le score de 4 buts à 3 samedi au stade municipal de Berkane.



Brahim El Bahraoui (16e), Chadrack Lukombe (22e et 41e, s.p), Bakr El Hilali (27e) ont marqué pour la Renaissance de Berkane, tandis que Imad Riahi (13e) et Redouane Karoui (87e et 90e+12) ont réduit l’écart.



A l’issue de cette rencontre, la RSB grimpe à la 3e place du classement avec 31 unités, tandis que son adversaire du jour stagne à la 8e place (29 pts).



Lors de la prochaine journée, la Renaissance de Berkane se déplacera chez l’Ittihad de Tanger, tandis que la JSS accueillera le Mouloudia d’Oujda.