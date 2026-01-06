le Premier secrétaire réitère le soutien du parti aux revendications des professionnels de la presse et des médias

Lors de la réunion des instances professionnelles s’activant dans le secteur de la presse et de l’édition, tenue dans la matinée du 2 janvier 2026 dans le siège du parti à Rabat, se focalisant sur la restructuration et la réorganisation du Conseil national de la presse, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a réitéré l’attachement indéfectible du parti de la Rose au soutien total à la position manifestée par les syndicats et les instances professionnelles se déployant dans le secteur des médias et de l’édition, tout en adoptant toutes les formes politiques et législatives légales dans la défense de cette position à l’intérieur comme à l’extérieur du Parlement.



Le dirigeant du parti des forces populaires a, dans cette veine, mis l’accent sur l’impératif de déployer l’approche participative avec lesdits professionnels quant à la préparation et la conception de projets de lois organiques d’une part et la mise en avant du rôle législatif de l’opposition parlementaire dans la pertinence des projets de lois, d’autre part.



Driss Lachguar a exprimé l’étonnement du parti des forces populaires devant l’attitude du gouvernement traduite par l’indifférence de ce dernier qui délaisse les règles démocratiques tout au long du mandat législatif en transcendant la temporalité législative, estimant, par ailleurs, que ce qui s’est passé concernant le projet de loi de la restructuration du Conseil national de la presse constitue un précédent «qu’il faut combattre car il porte atteinte à l’esprit et à la gestion intrinsèque de la profession».



Le Premier secrétaire de l’USFP a réitéré le fait que le soutien exprimé par le parti de la Rose depuis le début de la discussion de ce projet de loi n’est pas conjoncturel mais s’insère en plein milieu de ses positions historiques constantes quant au soutien et à l’immunisation du secteur de la presse et de l’édition et à sa tendance durable quant à la liberté d’expression et l’autonomie de son organisation professionnelle, de même qu’à la défense des droits des journalistes.



D’autre part, l’ensemble des instances syndicales et professionnelles représentées par le Syndicat national de la presse marocaine, la Fédération marocaine des éditeurs, la Fédération nationale de la presse, des médias et de la communication /UMT, le Syndicat national des médias et de la presse (CDT) et la Confédération marocaine des éditeurs de journaux et la presse électronique, ont salué, lors de cette rencontre avec le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, les positions exprimées par les deux Groupes parlementaires ittihadis soutenant constamment les revendications et les attentes des acteurs du secteur des médias, en mettant en avant le processus déployé dans leur plaidoyer focalisé sur la mise en avant de l’importance de cette loi qui pourrait hypothéquer le secteur et faire reculer l’acquis de l’autonomie de la profession, fustigeant, à cet égard, l’absence de réactivité du gouvernement quant aux attentes des professionnels, aux suggestions de l’opposition et aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil national des droits de l’Homme (…).



Rachid Mefta

