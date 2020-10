a Zambie se dote d'un consulat général à Laâyoune

La Zambie a ouvert, mardi, un consulat général à Laâyoune, la 8ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d'un an. La cérémonie d'inauguration de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe. Ce dernier a déclaré en l'occasion que l’ouverture du consulat général de son pays à Laâyoune vient concrétiser l’appui de ce pays d’Afrique australe à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara. "La Zambie a réaffirmé sa position constante concernant le droit du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur la région du Sahara. L'inauguration de ce consulat général aujourd'hui suit cette logique", a-t-il souligné lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l’issue de la cérémonie d’inauguration. Chalwe Lombe a noté qu’il s'agit là "d'un acte souverain de soutien et de solidarité" à l'égard du Royaume, "véritable ami de la Zambie", dans la question du Sahara marocain, ajoutant que le consulat général de son pays à Laâyoune, ainsi que son ambassade inaugurée samedi à Rabat, contribueront à renforcer "nos relations bilatérales à tous les niveaux: politique, économique et humain". Il a, à cet égard, salué la "coopération fructueuse" entre les deux Etats, mettant en avant l'appui à la formation des étudiants zambiens qui bénéficient de bourses d’études au Maroc. Le responsable zambien a aussi exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l’aide médicale importante apportée par le Royaume à son pays en pleine crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Il a, en outre, rappelé la visite d’Etat de SM le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle a été marquée par la signature de près de 19 accords dans divers domaines, notamment les consultations diplomatiques, l'économie, les sciences, la technologie, l’éducation, les mines, les finances et le tourisme. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a déclaré que la poursuite de l'ouverture de consulats généraux de pays amis et frères à Laâyoune et à Dakhla est le fruit de la sage politique africaine de SM le Roi Mohammed VI. "La diplomatie marocaine récolte les fruits de la politique africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI," a souligné Nasser Bourita. Il a également relevé qu’au cours de ces vingt dernières années, cette politique Royale a toujours misé sur l'initiative, la solidarité et l’obligation de passer de la parole à l'action, outre l'établissement de "partenariats fructueux qui profitent à tous". Cette vision Royale a fait du Maroc "un partenaire crédible, avec une présence de poids au sein de l'Union africaine et des institutions africaines dans leur ensemble", s'est-il réjoui. Aujourd’hui, "nos partenariats ne se limitent plus au voisinage du Royaume", mais s'étendent plutôt aux pays de l'extrême Sud du continent et reposent sur les mêmes principes de coopération, de crédibilité et d'amitié, a ajouté le ministre, notant que de nombreux Etats considèrent le Maroc comme "un partenaire fiable". A ce jour, 15 pays représentant les diverses régions d’Afrique (Ouest, Est, Centre et australe) ont ouvert des consulats généraux à Laâyoune et Dakhla, a précisé Nasser Bourita, faisant savoir que cet élan se poursuivra davantage. Il a aussi relevé que l’inauguration des antennes consulaires d’Eswatini et de la Zambie s’inscrit dans le cadre de cette politique africaine du Souverain et de son ouverture sur la région d’Afrique australe, rappelant, à cet égard, la visite effectuée en février 2017 par SM le Roi en République de Zambie, qui a marqué un "tournant décisif" dans les relations historiques bilatérales. Il a expliqué que cette dynamique "va dans le sens d'un soutien accru à la marocanité du Sahara, une réalité qui n'est ni négociable ni discutable", soulignant que le Sahara est marocain "par le droit, par l’Histoire, par la volonté de sa population et par le soutien grandissant de la communauté internationale et les amis du Maroc". Les fausses allégations et les gesticulations des autres parties ne changeront pas cette réalité, a insisté le ministre, faisant remarquer que la population locale jouit de l'impact tangible du processus de développement soutenu que connaît le Sahara marocain. Les habitants de la région gèrent leurs propres affaires de manière démocratique, ce qui renforce la légitimité et la justesse de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué M. Bourita, relevant que les Nations unies reconnaissent aux élus des provinces du Sud leur rôle d'interlocuteurs légitimes et de représentants de la population. Il a rappelé que la République de Zambie a bénéficié de l'aide médicale apportée par le Maroc, sur instructions de SM le Roi, en vue d’aider un nombre de pays africains dans la lutte contre la Covid-19, mettant en avant l’importance de ce "geste Royal de solidarité" dans le renforcement de la coopération africaine. Depuis la fin de l'an dernier, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de l’Eswatini et de la Zambie.