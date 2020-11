Ziyech continue de briller avec Chelsea

Victoire de la sélection de futsal

La sélection nationale de football en salle s’est imposée samedi face à son homologue ouzbèke sur le score de 5 buts à 3, en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura. Les champions d’Afrique en titre ont dominé cette rencontre grâce à des réalisations de Bilal Bekkali, auteur d’un doublé, ainsi que de Hamza Bouizane, Saad Knia et Anas Ariane. Les trois buts de la sélection adverse ont été inscrits par Davron Chroiev, auteur de deux buts, et Akbar Usmonov. Les sélections marocaine et ouzbèke devaient se retrouver hier pour un second match amical toujours à Maâmoura. Cette double confrontation sert de préparation aux prochaines échéances.



Deux joueurs de l’EN des locaux testés positifs

Deux joueurs de l'équipe nationale des joueurs locaux ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). "Les tests de dépistage de la Covid-19 effectués par la délégation de la sélection nationale des joueurs locaux présente à Niamey, capitale du Niger, ont démontré la contamination de deux joueurs, en l'occurrence Ayoub Kacimi et Ismail Khafi", peuton lire dans un communiqué de la FRMF. La fédération indique que "l’état de santé des joueurs contaminés est stable et qu'ils suivent le traitement à Niamey sous la supervision du médecin de l’équipe nationale des joueurs locaux, le docteur Abdellah Sabiri". La sélection nationale des joueurs locaux a disputé deux matches amicaux à Niamey, contre respectivement le Mali et le Niger. Ces deux rencontres se sont soldées par deux victoires (1-0 et 2-0) des Lions de l'Atlas. Ces matches s'inscrivaient dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour le Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, qui aura lieu au Cameroun en 2021.



L’OCK touché par la Covid-19

L’Olympique Khouribga a annoncé, vendredi, la détection de huit cas positifs au Covid-19 suite aux tests effectués par le club dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison. Le club a indiqué dans un communiqué que 4 joueurs et 4 membres de son staff ont été testés positifs au coronavirus, précisant que dès la réception des résultats des tests, les personnes contaminées ont été mises en isolement et soumises au protocole sanitaire en vigueur.