Zineb Mekouar reçoit à Paris "le Prix du meilleur roman des lecteurs et des libraires Points 2024"

L'écrivaine marocaine Zineb Mekouar a reçu, mardi soir à Paris, le Prix du meilleur roman des lecteurs et des libraires de la maison d'édition française "Points" pour son roman "La poule et son cumin".



Ce prix a été remis à Mme Mekouar lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade du Maroc en France, en présence, notamment, des membres du jury du prix et d'un aréopage d'intellectuels et d'artistes.



Paru en 2022 aux éditions JC Lattès, collection La Grenade, le roman de Zineb Mekouar relate le destin de deux jeunes Marocaines radicalement opposées : Kenza et Fatiha. La première issue d'une riche famille poursuit des études à sciences Po-Paris. Elle décide de rentrer à Casablanca et reprend contact avec Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie d'enfance.



Par les récits croisés de Kenza et Fatiha, Zineb Mekouar entremêle les destinées de deux héroïnes entre soumission et transgression. Dans cette grande fresque, leurs blessures et leurs drames épousent les clivages politiques et sociaux du Maroc contemporain.



S'exprimant lors de la cérémonie de remise du prix, l’ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitaïl s'est dite "impressionnée" par la manière dont Zineb Mekouar dépeint la société marocaine dans ses romans "avec autant de réalisme tout en nous faisant rêver".



"C'est votre talent, Zineb, votre très grand talent. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais aussi le jury et les lecteurs qui ont pu apprécier tout le chemin parcouru par l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui", a dit Mme Sitaïl en s'adressant à l'auteure.



Et de souligner que Zineb Mekouar, franco-marocaine, représente "ce qu'il y a de mieux, de plus beau, de plus fort et de plus intime entre le Maroc et la France".



Mme Sitail a affirmé que la jeune écrivaine a mis son talent au service de l'amitié franco-marocaine, soulignant son parcours "modèle et inspirant pour tous ceux qui souhaitent écrire et voir leurs livres publiés un jour".

Dans une déclaration à la MAP, Zineb Mekouar a exprimé sa grande émotion et sa fierté de recevoir ce prix à l'ambassade du Maroc.



"C'est très significatif pour moi, car il s'agit de mon pays. Mon écriture puise sa source dans cet amour que je porte au Maroc et dans le désir ardent de le faire découvrir à travers mes mots", a-t-elle souligné, expliquant que les thèmes de son roman "La Poule et son cumin", notamment "l'égalité femme-homme au Maroc et notre relation avec l'étranger, en France, me tiennent particulièrement à cœur".



"Je suis très heureuse aussi que mon deuxième roman +Souviens-toi des abeilles+, qui vient de sortir récemment, figure parmi les coups de cœur d'été de l'Académie Goncourt", s'est-elle félicitée, espérant qu'il rencontrera son public, tout comme "La poule et son cumin".



Quant à ses projets futurs, Zineb Mekouar a déjà un troisième roman en tête. "En ce moment, je suis en pleine réflexion sur mon troisième roman", confie-t-elle, affirmant que son écriture sera toujours imprégnée du Maroc, le pays de son enfance.



De son côté, Mireille Tykaert, directrice marketing des Editions "Points", a fait savoir que Zineb Mekouar a obtenu pour son roman "La Poule et son cumin" le Prix du meilleur roman Points de 2024 parmi une sélection de 12 romans cette année, à "une très large majorité des votes", saluant l'originalité de son œuvre qui a su captiver le jury.

Cette année, la sélection pour ce prix était "éclectique" et de "qualité", témoignant de la diversité des publications, a-t-elle poursuivi.



"La Poule et son cumin" a fait aussi partie des finalistes du Goncourt du premier roman 2022 et a figuré sur la liste des "coups de cœur de l’été 2022" de l’Académie Goncourt.

Zineb Mekouar est née à Casablanca en 1991. Elle vit à Paris depuis 2009. Après des études à Science Po et HEC Paris, elle a exercé dans le conseil en stratégie puis a été responsable des Affaires publiques dans un incubateur de Start-up.



Créé en 2013, le Prix du meilleur roman des lecteurs de la maison d'édition française "Points" est attribué par un jury composé de 100 lecteurs et lectrices et d'une trentaine de professionnels (libraires), pour une dizaine d'ouvrages sélectionnés chaque année.