Zidane prolonge avec le Real

Zinédine Zidane, qui a confirmé mercredi avoir signé sa prolongation jusqu'en 2020, a qualifié son Real Madrid pour les quarts de finale de Coupe du Roi en dépit d'un nul 2-2 contre Numance, une équipe de 2e division battue 3-0 en huitièmes aller.

Alors que son Real traverse une mauvaise passe, le technicien français a assuré pouvoir remonter la pente. Et il a confirmé avoir paraphé ce nouveau bail, cinq mois après avoir lui-même officialisé l'accord avec le club merengue.

Au vu du match de mercredi, "ZZ" sait qu'il a du travail: son équipe menait 2-1 au stade Bernabeu grâce à un doublé de Lucas Vazquez (11e, 59e) mais un doublé de Guillermo (45e, 82e) a permis à Numance d'arracher un nul mérité.

Pas vraiment de quoi rassurer le Real, patraque en 2018, même si Zidane avait aligné une équipe bis et même s'il a eu mardi une longue discussion avec ses joueurs pour "remotiver les troupes".

"Pour moi, nous sommes en train de récupérer notre niveau et nous allons le faire, avec mes joueurs, avec tranquillité. Et sans aucun problème", a promis le technicien français.

Les carences défensives de son équipe inquiètent, tout comme son manque de réussite dans la finition, même si Cristiano Ronaldo et Gareth Bale étaient ménagés mercredi et même si Karim Benzema est convalescent.

Avec le retour des habituels titulaires samedi en Liga contre Villarreal, il faudra voir si l'électrochoc voulu par Zidane a secoué ce Real. Ce sera face à un "sous-marin jaune" peut-être touché moralement par son élimination mercredi dès les huitièmes de la Coupe du Roi.

Villarreal s'est pourtant imposé 2-1 contre Leganés mais le club "pepinero" avait gagné 1-0 à l'aller et s'est qualifié en vertu des buts inscrits à l'extérieur.

C'est la première fois en 89 années d'existence que Leganés, modeste club de la banlieue sud de Madrid, atteint les quarts de l'épreuve. Et c'est un coup dur pour Villarreal, adversaire de Lyon en 16e de finale d'Europa League mi-février.

Dans l'autre match du début de soirée, Alavés a dompté 2-0 le modeste Formentera (D3) et continué son idylle avec la coupe nationale espagnole, dont le club basque avait atteint la finale l'an dernier.

Hier au Camp Nou, le Barça, triple tenant de la Coupe du Roi, devait jouer de son côté son billet pour les quarts face au Celta Vigo (aller 1-1).

Le tirage au sort des quarts est prévu vendredi à la mi-journée.