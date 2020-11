Zaya et Amri rejoignent l’OCS

L’ Olympique Club de Safi (OCS), section football, s’est adjugé les services de deux nouveaux joueurs, à savoir Mehdi Zaya (24 ans) et Mouncef Amri (25 ans), qui défendront les couleurs du club pour les deux prochaines saisons. Mehdi Zaya (arrière droit) a déjà joué pour le compte des équipes du Kawkab Athlétique club de Marrakech (KACM) et de l’Olympique de Khouribga (OCK) alors que Mouncef Amri (arrière gauche) a évolué au club du Kénitra Ahlétic Club (KAC). Le bureau dirigeant de l’OCS ambitionne, cette saison, de réaliser des transferts à la hauteur des ambitions affichées par le club et ses différentes composantes, rappelle-t-on. Ainsi, le club a déjà recruté le milieu de terrain offensif Hicham Laroui, l’international libyen OussamaAl-Badawi et l’international ivoirien Kassi Thierry Martial, et a renouvelé les contrats du défenseur MehdiAttouchi, du Brésilien Claudio Raphael et du milieu de terrain offensif, Zakaria Lahlali. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).