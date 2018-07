Zapatero : Le règne de S.M Mohammed VI est celui de la modernisation et de la démocratisation

L’ancien président du gouvernement espagnol, le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero a qualifié, dans un entretien avec Médi1 TV à l’occasion du 19ème anniversaire de la Fête du Trône, le règne de S.M le Roi Mohammed VI comme étant celui de la modernisation et de la démocratisation, tout en soulignant que le Maroc a connu depuis l’intronisation du Souverain en 1999 des changements et une évolution démocratique qui se sont manifestés dans le renforcement du multipartisme comme l’attestent les différents gouvernements composés de plusieurs partis politiques.

Selon Luis Zapatero, l’un des changements importants qu’il faut mettre en relief est celui de la réforme visant à renforcer les droits des femmes.

Il convient de rappeler que Luis Zapatero a présidé le gouvernement espagnol entre 2004 et 2011. Au cours de cette étape, il a fortement contribué à la normalisation des relations entre Rabat et Madrid après une période de tension entre les deux parties sous la présidence de José Maria Aznar.