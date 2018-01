Zaki bientôt aux commandes de la Jeunesse Sportive de Kabylie

Badou Zaki est attendu incessamment à Tizi Ouezzou pour prendre les commandes techniques du club de la Jeunesse Sportive de Kabylie. L’information, relayée sur la page officielle Facebook de la formation algérienne, fait état de l’arrivée du cadre marocain à Alger ce jeudi en vue d’officialiser un contrat de 18 mois avec la JSK, succédant ainsi à Azzedine Aït Joudi qui conservera cependant son poste au sein du comité dirigeant.

Après un court passage d’une demi-saison au sein du club algérois de Chabab Belouezdad, Badou Zaki retrouvera de nouveau le championnat algérien avec comme mission relancer la machine du club kabyle qui coince pour le moment. La JSK a bouclé la première moitié du championnat à la 13ème place, étant premier non relégable, avec un total de 17 points, sachant que lors des huit derniers matches, elle a enregistré six nuls et deux défaites.

Dans un entretien accordé au site de la publication algérienne Le Buteur, Zaki a affirmé à propos des objectifs du club que « les choses sont très claires, la JSK vit une période difficile, l’objectif principal est de renouer avec les résultats positifs et d’améliorer le classement du club ».

Du pain sur la planche attend donc l’ex-sélectionneur national qui, comme précité, connaît bien le football algérien ; lui qui avait hérité la saison dernière d’un Chabab Belouezdad en mauvaise posture avant de rectifier le tir, terminant sixième du classement avec à la clé un titre de Coupe d’Algérie, remporté au détriment de la coriace équipe de l’Entente de Sétif.

Une mission délicate que Zaki tâchera d’accomplir à la tête d’une JSK qui avait connu autrefois des jours meilleurs. En effet, elle a remporté deux Ligues des champions, une Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupes, trois Coupes de la CAF, en plus de 14 titres de champion d’Algérie et 5 coupes locales.

Pour rappel, Badou Zaki avait entamé la saison sportive 2017-2018 en étant l’entraîneur de l’Ittihad de Tanger. Mais il a été limogé ,faute de résultats tout comme d’ailleurs son collègue Rachid Taoussi congédié par la Renaissance de Berkane et repêché par Chabab Belouezdad.

La JSK sera le dixième club que coachera Badou Zaki après le FUS, le WAC, l’ASS, le SCCM, le KACM, le MAS, l’OCS, l’IRT et le CR Belouezdad.