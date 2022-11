Zahira Tigtate expose ses œuvres à Grenade

L'artiste-peintre marocaine Zahira Tigtate expose ses œuvres à la Fondation euro-arabe à Grenade, sous le thème "L'art de vivre amazigh...Une société en fête permanente".



Dans cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 11 novembre, Tigtate invite les visiteurs à contempler un monde vivant, riche en contenu et en couleurs, et raconte, à sa manière, le patrimoine folklorique amazigh et le quotidien des femmes rurales.



A travers ses œuvres naïves, Zahira Tigtate met en lumière la culture amazighe et exprime son identité par des symboles abstraits inspirés du patrimoine folklorique amazigh.



Dans le travail créatif de l’artiste marocaine, le patrimoine se mêle à la fois à l’identité et à la modernité et pose des questions sur sa nature colorée. La symbolique de couleurs interpelle sur son humanisme et son universalité et s’ancre en profondeur pour s’établir dans le présent créatif et artistique.



Le patrimoine devient la base et le centre de l’œuvre de Tigtate, et sans lui, le discours créatif perd toute son identité, ses symboles et ses limites.



Née à Safi, Zahira Tigtate est secrétaire générale de l’Association internationale '’la Palette du monde’’ et vice-présidente de l’Association ‘’Pinceaux des beaux-arts et des œuvres sociales’’ du Maroc.



Dans sa riche carrière, elle a exposé dans différentes villes marocaines, réalisé des peintures murales et bénéficié d’une résidence artistique à l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM). Elle compte également des participations à des expositions collectives en Egypte, aux Etats-Unis, en France et en Espagne.