Zac Efron hospitalisé

Zac Efron aurait échappé de peu à la mort alors qu'il était en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour filmer les premières images de sa prochaine série Killing Zac Efron. Selon le Daily Mail, la star de High School Musical a été transportée en urgence par avion après avoir contracté une "forme de typhoïde ou d'une infection bactérienne similaire" qui a déclenché "une urgence médicale de vie ou de mort".

En plein tournage de ce nouveau documentaire, similaire à l'émission de survie Man Vs Wild, l'acteur de 32 ans a été frappé d'une violente infection alors qu'il effectuait une randonnée dans la jungle. Il a été transporté à Brisbane (en Australie) et hospitalisé dans l'établissement St Andrews War Memorial Hospital.

Sur place, le Dr Glenn McKay (directeur des urgences de l'hôpital) a confirmé qu'ils avaient "récupéré un citoyen américain dans la trentaine de PNG à Brisbane pour des soins médicaux en Australie." Heureusement après quelques jours de soins, Zac serait désormais dans "un état stable" et presque rétabli de cette infection qui aurait pu lui coûter la vie. Les médecins lui ont d'ailleurs donné la permission de rentrer aux Etats-Unis pour le réveillon de Noël.

Avant le tournage de cette émission, l'acteur avait déclaré être très excité à l'idée de partir à l'aventure."J'ai tendance à m'épanouir dans des circonstances extrêmes et à rechercher des opportunités qui me mettent au défi à tous les niveaux.(...) Je suis excité d'explorer tous ces territoires inexplorés et de découvrir quelle aventure inattendue m'attend!"