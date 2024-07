Youssef En-Nesyri sur le point de rejoindre Fenerbahçe

L'international marocain Youssef En-Nesyri serait sur le point de rejoindre le club turc de Fenerbahçe pour un contrat de quatre ans, rapportent, lundi, des médias espagnols.



"Le FC Séville et Fenerbahçe sont parvenus à un accord pour le transfert au club turc de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri", écrit l'Agence de presse EFE, en citant des sources de la transaction.



L'attaquant des Lions de l'Atlas a accepté la proposition de Fenebarhçe et se rendra à Istanbul en début de semaine pour passer la visite médicale et finaliser la transaction, croit savoir, de son côté, le journal sportif Marca, précisant qu'après de nombreux doutes, En-Nesyri a donné son accord et jouera les quatre prochaines saisons dans l'équipe de José Mourinho.



En-Nesyri, 27 ans, qui a rejoint Séville en janvier 2020 en provenance de Leganés, a inscrit 16 buts la saison écoulée.



Le FC Séville, qui a accusé un déficit de 90 millions d'euros sur les trois dernières saisons, compte sur la cession de Youssef En-Nesyri, sous contrat jusqu’en juin 2025, pour équilibrer la balance économique.