Youssef En-Nesyri ouvre son compteur avec Fenerbahçe

L'international marocain, Youssef En-Nesyri, a inscrit, samedi soir à Izmir, son premier but sous les couleurs de son nouveau club, Fenerbahçe, lors du match contre Göztepe (2-2), pour le compte de la deuxième journée de la Süper Lig turque.



Le Bosnien Edin Džeko a ouvert le score pour Fenerbahçe à la 45+3 minute, avant que le Lion de l'Atlas, titularisé pour la première fois, n'ajoute le deuxième but à la 45+7 minute de la première mi-temps.

A la 68ème minute, le Turc Koray Günter a inscrit le premier but pour Göztepe, avant que le Brésilien Rômulo n'égalise à la 90ème minute+5.



Avec ce résultat, Fenerbahçe occupe provisoirement la troisième place du classement de la Süper Lig turque avec 4 points, alors que Göztepe s'est hissé à la huitième place avec deux points.

Le 25 juillet, En-Nesyri s'est engagé pour cinq ans avec Fenerbahçe, dirigé par le Portugais José Mourinho, après avoir passé quatre saisons au FC Séville en Espagne.