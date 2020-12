Youssef Balla: La reconnaissance américaine a donné une impulsion importante au processus politique relatif au Sahara

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue une impulsion au processus politique visant à parvenir à une solution "définitive" au conflit autour du Sahara marocain sur la base de l'initiative d’autonomie, a souligné l'ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité, représente un tournant dans l’histoire de ce différend artificiel, a relevé l'ambassadeur qui était l’invité du journal télévisé de la chaîne italienne Tg5. Concernant la reprise des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël, Youssef Balla a affirmé qu'elle s’inscrit dans "la dynamique continue d’attachement" de la communauté juive marocaine d’Israël, estimée à un million de personnes, à S.M le Roi et à la mère patrie. Il a, par ailleurs, rappelé que la Constitution marocaine est la seule au monde qui a inscrit l’affluent hébraïque en tant que partie intégrante de l'identité du pays. L’ambassadeur a conclu que "la concomitance de ces deux événements diplomatiques ne peut être lue que sous le prisme du rôle du Maroc en tant qu’acteur majeur de la stabilité et de la paix dans la région"