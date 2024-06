Youssef Ait Meskouk et Aziza Raji remportent la course des 42 kM 

Les coureurs marocains Youssef Ait Meskouk (Hommes) et Aziza Raji (Dames) ont remporté samedi, la course des 42 km dans le cadre du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT), qui se déroule durant deux jours dans la province d’Al Haouz.



Les deux athlètes marocains se sont par la même occasion qualifiés à la 51ème édition du Trail de Sierre-Zinal en Suisse, prévue le 10 août de l’année en cours.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Youssef Ait Meskouk a souligné que cette victoire est le fruit d'un travail continu et assidu, exprimant sa joie de se qualifier pour la course Sierre Zinal, et sa grande ambition de représenter le Maroc de la meilleure façon possible dans ce prestigieux trail.



Dans une déclaration similaire, Aziza Raji, spécialiste des courses de montagne et le marathon des sables, a exprimé sa joie d'avoir obtenu la première place et de s'être qualifiée pour la course "Sierre Zinal", indiquant qu'elle était pleinement prête à participer aux prochaines compétitions et à représenter dignement le Maroc dans les événements sportifs internationaux.



Organisée par l'Association Espoir pour le sport et le développement, l’édition 2024 du Sonasid HAUT connaît la participation de plus de 700 coureurs parmi les passionnés des courses à pied et de montagne, issus de 15 pays.



Ce Trail est devenu l'un des événements sportifs les plus marquants des sports de montagne au Maroc, avec une participation distinguée chaque année de coureurs étrangers et marocains. Cette édition sera marquée par l’organisation de plusieurs activités sociales et solidaires en faveur des personnes touchées par le séisme, dont une campagne dédiée à la distribution de vêtements de sport et la sensibilisation des élèves des établissements d'enseignement à l'importance de la pratique du sport dans la vie quotidienne, outre le soutien aux coopératives féminines spécialisées dans la tapisserie et les produits agricoles dans le village de Tagant.



Selon les organisateurs, cet événement sportif verra la participation de 100 coureurs issus de la région. L’objectif étant de contribuer au rayonnement sportif de cette province et d'encourager les talents locaux, en organisant des courses de différentes distances, à savoir 120 km, 80 km, 42 km, 21 km et 10 km ainsi qu’une course dédiée aux enfants.