Youssef Aidi: un projet de loi organique de la grève, en contradiction avec les dispositions constitutionnelles

« Le projet de loi organique relative à la grève est en contradiction, quant à ses dispositions avec la Constitution et est un instrument de restreindre le droit à la contestation, ce qui débouchera sur l’exaspération des tensions sociales », a estimé Youssef Aïdi, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie et secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), soulignant que ce texte ne peut être appliqué et est non conforme aux traités et conventions de l’Organisation internationale du travail.

Le conseiller ittihadi et responsable syndical a, par ailleurs, précisé que le projet de loi organique n°15-97 fixant les conditions et les modalités de la pratique du droit de grève se révèle un instrument servant à contenir le droit à la contestation, une entrave manifeste et réelle de toute l’accumulation démocratique de droits-de-l’hommiste acquise dans notre pays.

Dans cette veine, le secrétaire général de la Fédération démocratique du travail a mis en avant que le processus d’adoption d’un tel projet de loi vital est une partie intégrante des outils du dialogue social et des négociations collectives du fait qu’il s’agit d’un projet crucial eu égard au fait qu’il concerne un droit syndical essentiel pour lequel a longuement milité le mouvement syndical marocain tout au long de plusieurs décennies tout en consentant des sacrifices innombrables.

Et de conclure que la conception gouvernementale d’un tel projet juridique ne peut qu’exaspérer les tensions sociales et saper un droit central parmi les droits du salariat marocain, ce qui suppose l’impératif pour le gouvernement de l’aborder dans le cadre du dialogue social et du consensus de toutes les composantes nationales y afférentes.

D’autre part, les groupes et groupement de l’opposition ont appelé à émettre cette loi selon l’esprit du consensus, conformément à la teneur du Discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi le 9 octobre 2015 à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative du 9ème mandat législatif, dans lequel le Souverain a mis l’accent sur la nécessité de l’élaboration du projet de loi organique de la grève en vertu de larges consultations et d’un esprit de consensus constructif à même de garantir les droits de la catégorie des travailleurs mais aussi les intérêts des patrons et l’intérêt de la nation.

En outre, ledit collectif de l’opposition a estimé que ce texte requiert un consensus national, car focalisant l’intérêt de l’ensemble des composantes de la société et de toutes les parties concernées, tout en appelant à élargir les consultations avec tous les différents syndicats nonobstant leur représentativité et à entretenir un dialogue approfondi avec divers partenaires et experts en la matière…

Rachid Meftah