Youssef Aïdi reconduit à la tête du Syndicat démocratique de la justice

A l’issue des travaux du 5ème Congrès national du Syndicat démocratique de la justice (SDJ), affilié à la Fédération démocratique du travail (FDT), Youssef Aïdi a été triomphalement réélu pour un deuxième mandat en tant que secrétaire général.



Ce rassemblement, empreint de solennité et de réflexion, s'est déroulé sous le thème évocateur : «25 ans de lutte et nous continuerons». Il a notamment été rehaussé par la présence d’éminentes personnalités, dont le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, des membres du Bureau politique, des représentants du ministère de la Justice, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des fonctionnaires de la justice. En plus des militants de la FDT, de quelques représentants d’associations de la société civile et de l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki.



L'écho vibrant de cette réélection s'est propagé au-delà des limites de la salle de congrès, capturant l'attention des cercles politiques et syndicaux. En effet, à travers les décennies, le Syndicat démocratique de la justice s'est solidement ancré en tant que bastion de la lutte syndicale authentique. Sa trajectoire, jalonnée de défis et de réalisations, a érigé un modèle d'action syndicale digne d'admiration. Ce modèle allie la force de l'engagement militant à une défense inébranlable des causes justes et légitimes de tous les fonctionnaires du département de la Justice. Dans un monde souvent marqué par la polarisation et la confrontation, ce syndicat a su préconiser le dialogue constructif comme instrument privilégié de changement, renforçant ainsi la confiance mutuelle et réduisant les délais pour atteindre des objectifs tangibles.



La reconduction de Youssef Aïdi à la tête du syndicat pour un deuxième mandat témoigne de la reconnaissance et de l'adhésion de ses pairs à sa vision et à son leadership. Sa réélection symbolise également la continuité d'une lutte noble, celle pour une justice sociale et équitable, ancrée dans les valeurs démocratiques et les droits syndicaux inaliénables, tout comme dans les fondements essentiels de l’USFP.



Après sa réélection, Youssef Aïdi s’est engagé à poursuivre son travail acharné au service des membres du SDJ et de la société dans son ensemble. Le chemin parcouru est riche en enseignements, mais l'avenir est encore plus prometteur. Le secrétaire général s’est dit prêt à affronter les défis à venir avec la même détermination et le même engagement qui ont caractérisé les vingt-cinq années d'existence du SDJ.



Il va sans dire que dans un monde en constante mutation, où les enjeux de justice et d'équité résonnent plus que jamais, le Syndicat démocratique de la justice reste fidèle à sa vocation première : être le fervent défenseur des droits des travailleurs de la justice et un acteur indispensable dans la construction d'une société plus juste et plus éclairée.



Mehdi Ouassat