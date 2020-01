YouTube diffusera une série documentaire sur Justin Bieber

Le chanteur, au cœur de l'actualité après avoir annoncé un nouveau disque après quatre ans d'absence, va être l'objet d'une série documentaire commandée par YouTube. Ses fans pourront découvrir les dessous de ce prochain album porté par le hit "Yummy".

Justin Bieber revient à ses racines. YouTube, la plateforme sur laquelle la star canadienne a commencé, va proposer prochainement une mini-série documentaire sur le chanteur. Composée de dix épisodes, "Justin Bieber : Seasons" conduira les internautes dans les coulisses de son nouvel album qui sortira cette année. En plus d'être immergés dans le processus créatif de l'artiste, les spectateurs pourront le voir dans sa vie de tous les jours avec des images inédites de son mariage avec Hailey Bieber.

Pour rappel, Justin Bieber a accédé à la notoriété après que sa mère a posté des vidéos de son fils reprenant des titres connus sur YouTube en 2007. C'est grâce à elle que Scooter Braun a repéré la vedette. Il compte à ce jour 47,5 millions d'abonnés sur la plateforme, un record pour un artiste.

"Seasons" sera lancée le lundi 27 janvier à midi heure de New York avec de nouveaux épisodes sortant tous les lundis et les mercredis.