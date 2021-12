Yassir El Hanchi réélu président de la FRMSAM

Yassir El Hanchi a été réélu à la majorité absolue, président de la Fédération royale marocaine des sports pour aveugles et malvoyants (FRMSAM), pour un second mandat de quatre ans (2021-2024), lors de l'assemblée générale ordinaire au titre de la saison sportive 2019-2020, tenue dernièrement à Dakhla.



El Hanchi, seul candidat à sa propre succession, a été reconduit après avoir obtenu la confiance des 10 associations sportives présentes à l'assemblée, avec une seule voix contre.



Lors de cette assemblée, tenue en présence du représentant du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, les rapports moral et financier au titre de la saison sportive 2019-2020 ont été adoptés à la majorité des membres présents.



Cette assemblée, marquée par la présence des présidents et représentants des associations affiliées à la FRMSAM, a vu également la formation du comité directeur qui comprend le président et 14 membres et dont les fonctions de chaque membre devront être fixées ultérieurement.



L’ordre du jour comportait également l’examen du projet de budget de l’année prochaine, la fixation du montant de l'adhésion à la Fédération et la reconduction du mandat du commissaire aux comptes, ainsi que l’élection des présidents et membres des commissions de discipline et d’appel.



S’exprimant à cette occasion, M. El Hanchi a remercié les différentes associations sportives pour la confiance placée en lui, notant que le nouveau bureau fédéral n’épargnera aucun effort pour promouvoir les sports pour aveugles et malvoyants aux niveaux continental, régional et international.



Il a également salué la participation distinguée des athlètes non-voyants et malvoyants lors des Jeux paralympiques de Tokyo, émettant le souhait de poursuivre sur leur lancée pour s’imposer lors des prochaines échéances.



De même, il a indiqué que parmi les priorités de son mandat, figure la poursuite de l'élargissement des pratiquants, le développement des différentes disciplines sportives dédiées à cette catégorie et la préparation des athlètes aux prochaines échéances, notamment les Jeux paralympiques de Paris 2024.



Pour sa part, le chef de service des organisations et fédérations des sports relevant du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Erraji a fait savoir que le département de tutelle est disposé à accompagner la Fédération dans l’optique de promouvoir le niveau des athlètes dans les différentes disciplines pour garantir une meilleure participation dans les rendez-vous sportifs nationaux et internationaux.



M. Erraji a aussi appelé la Fédération à mettre en place des ligues régionales et à prendre part activement aux compétitions et au débat pour développer davantage le travail de la Fédération.



La FRMSAM a été créée en 2016 et comprend 15 associations qui s’intéressent aux différentes disciplines sportives au profit des non-voyants et des malvoyants.