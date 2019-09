Yassine Bounou et Aït Bennacer en prêts

Le gardien international marocain, Yassine Bounou a posé ses valises en Andalousie où il a été prêté un an avec option d’achat par Gérone au FC Séville. Accueilli à son arrivée par le directeur sportif Monchi, l’ex-gardien du WAC et de l’Atletico Madrid devait passer hier la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat.

En réalité, si Bounou s’est retrouvé dans club andalou, c’est évidemment grâce à ses qualités indéniables mais aussi à la faveur d’un jeu de chaises musicales initié par le PSG. En effet, en échangeant Aréola contre Keylor Navas, le club de la capitale avait besoin d’un gardien numéro 2 solide et expérimenté. Et comme l’heureux élu fut Sergio Rico, prêté par le FC Séville, une place s’est donc libérée pour Bounou.

S’agissant du milieu de terrain de 23 ans, il a été prêté par Monaco avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux. Une bonne nouvelle pour le milieu défensif qui était en mal de temps de jeu et cherchait à se relancer après une saison 2018-2019 en dents de scie qui l’avait obligé à poser ses valises à l’AS Saint-Etienne en prêt, sans grand succès. Du côté des Girondins, il aura l’occasion de s’exprimer puisque son nouvel entraîneur, Paulo Sousa a exprimé l’envie de travailler avec lui.