Yassine Bounou: Le Maroc peut faire des miracles

C'est très, très difficile de trouver les mots pour décrire ce moment. Je veux remercier tous les joueurs et les supporters qui nous ont soutenus. Maintenant on va prendre du repos pour préparer ce qui arrive. On avait des blessés, mais tous ceux qui ont joué ont donné le maximum. Là je suis dans le même état que vous, c'est +pincez moi, je rêve+. On devait changer les mentalités, se débarrasser de ce sentiment d'infériorité. On est capables d'affronter n'importe qui, quel que soit le niveau de la compétition. Les générations qui vont arriver sauront que le Maroc peut faire des miracles.