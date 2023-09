Yasmine Mouttaki et Widad Bertal qualifiées aux JO

La boxeuse marocaine Yasmine Mouttaki (50 kg) s'est qualifiée jeudi pour les Jeux Olympiques, prévus en 2024 à Paris.



La boxeuse marocaine a battu par 5 points à 0 Diyoka Benedicte de la République démocratique du Congo, en demi-finale du Tournoi de qualification de boxe de la zone Afrique pour les JO 2024, qui se joue au Complexe sportif Dakar Arena à Diamniadio, à 30 km de la capitale sénégalaise.



Yasmine Mouttaki accompagne ainsi sa compatriote Widad Bertal (54 kg) qui a battu auparavant la Sierraléonaise Haghighat-Joo Sara par 5 points à 0 et validé son ticket pour les JO de Paris.



Pour sa part, Khadija El Mardi (75 kg ), sacrée championne du monde en Inde, a arraché sa qualification pour la finale après s'être imposée sur la Nigériane Mbata Patricia Adanma Epelle, par 4 points à 1.

Khadija El Mardi devait affronter vendredi en finale la Kenyane Andiego Elizabeth Adhiambo pour arracher elle aussi son ticket pour les JO de 2024.



La journée a été marquée par l'élimination des deux Marocains en demi-finale, à savoir Ayoub Maânni (92 kg), battu par le Nigérian Olaoré Olaitan Aadam et Mohamed Firisse (+ 92kg), défait devant le Sénégalais Balde Diarga.



Said Mortaji (51 kg) s’est incliné, lui aussi en demi-finale devant le Zambien Chinyemba Patrickpar 4 points à 1.



Cette compétition, qui avait démarré samedi à Dakar Arena, regroupe des boxeurs venus de 43 pays dont le Maroc représenté par 13 boxeurs.