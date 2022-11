Yamen Manaï lauréat du Prix de la littérature arabe 2022

Jin



Jin, le plus âgé des sept stars de BTS, va commencer son service militaire en Corée du Sud le 13 décembre et devenir le premier membre de la mythique boys band de K-pop à servir sous les drapeaux comme la loi de son pays l'y oblige, ont rapporté jeudi les médias.



Tous les hommes sud-coréens âgés de moins de 30 ans doivent effectuer un service militaire obligatoire d'environ deux ans, principalement en raison de la menace de la Corée du Nord. Et Jin, qui, à 29 ans, est le plus âgé des sept BTS, approche de la date limite.



Selon l'agence Yonhap, qui cite des sources militaires, il sera incorporé le 13 décembre et effectuera ses classes obligatoires de cinq semaines à Yeoncheon, dans les environs de Séoul, avant d'être affecté dans "une unité en première ligne".



Le chanteur avait déjà laissé entendre, sur les réseaux sociaux, qu'il serait affecté en "première ligne", c'est-à-dire probablement près de la frontière avec la Corée du Nord.

La nouvelle avait consterné les fans de BTS. "Mon coeur s'est littéralement brisé quand j'ai lu qu'il allait être envoyé sur la ligne de front", a tweeté un internaute. "Pourquoi la ligne de front ?? Pourquoi ??". "Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils l'envoient à l'endroit le plus dur et le plus effrayant pour le punir", a commenté un autre.



Netflix



La plateforme de vidéos en ligne Netflix a inauguré mardi de nouveaux studios de tournage en Espagne, doublant sa capacité de production dans ce pays, devenu en quelques années l'un des principaux pôles de création audiovisuelle en Europe.



Ces nouveaux studios, aménagés dans la Ciudad de la Tele (Cité de la télévision), vaste complexe audiovisuel situé à Tres Cantos, dans la banlieue nord de Madrid, comprennent cinq plateaux de tournage et une trentaine de salles de montage.



Ces nouveaux locaux permettent de "doubler la capacité" de production de Netflix en Espagne, avec un total de "dix plateaux", répartis sur un espace de 22.000 mètres carrés incluant "des bureaux de production, des espaces de maquillage et de coiffure, et un vestiaire", précise le groupe dans un communiqué.



Le géant américain avait inauguré ses premiers studios hors des Etats-Unis sur ce même site de Tres Cantos en avril 2019 - peu de temps après avoir connu son premier succès planétaire dans une langue autre que l'anglais avec la série espagnole La Casa de papel. Il en a fait depuis son principal site de création audiovisuelle de l'Union européenne, avec plus de 30 films et séries tournés en 2022, comme Bienvenue à Eden ou Elite, l'un des principaux succès espagnols du groupe de "streaming".