World Martial Arts Masterships : Le Maroc s’est paré d’or

L'équipe nationale de muay-thaï a remporté dimanche une médaille d'or et une d'argent au World Martial Arts Masterships, disputé à Cheongju, en Corée du Sud.

La médaille d'or a été décrochée par Oumaïma Belwaret (51 kg) après sa victoire en finale sur la Sud-Coréenne Hyo Sun Kim. Sur son chemin vers le sacre international, la championne marocaine a pris le meilleur sur la Turque Fonda Alkayes au 1er tour, la Thaïlandaise Thanashanuk Teppalong en quart de finale et la Hongkongaise Zi Kyung en demi-finale.

Pour sa part, le boxeur Soufiane Merzaq s'est adjugé la médaille d'argent en s'imposant respectivement en huitièmes de finale face au Saoudien Khaled Al Jahani (par KO) et en quart de finale face à l'Iranien Ayoub Saqi, avant de battre en demi-finale l'Indien Ashish Citi et de perdre en finale face au Turc Enis Yunusoglu.

Cette compétition internationale a été également marquée par la participation des Marocains Walid Snoussi (- 54 kg) et Rachid Hamza (- 63,5 kg).

La délégation marocaine, qui comprenait également l'entraîneur Hassan Wassou, était conduite par Ramadan Harandou, membre du bureau dirigeant de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, Muay-Thaï-savate et sports assimilés.

Pour ceux que ça intéresse, la boxe thaï ou muay-thaï est la forme traditionnelle des arts martiaux en Thaïlande. Ses points de contact sont au nombre de deux, à savoir les mains et les pieds à l’instar du kick-boxing. De nos jours, le port de gants est obligatoire, contrairement à ce qui se faisait dans le temps, où on mettait de la poudre de verre enduite de chanvre sur des doigts bandés.