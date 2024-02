Workshop sur le renforcement des capacités des médias en termes de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants

Un atelier de sensibilisation et de formation visant le renforcement des capacités des professionnels des médias en termes de lutte contre la traite des êtres humains et du trafic de migrants a été organisé les 8 et 9 février courant, à Marrakech, à l'initiative de la Commission nationale de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains.



Organisé en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), sous le thème "Soutenir les capacités des professionnels des médias dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants", ce workshop s'inscrit dans le cadre de l'appui à la sensibilisation et au renforcement des capacités en matière de lutte contre la traite des êtres humains.



Il s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés, par la Commission nationale de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, pour mettre en œuvre le Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 2023-2026, visant à assurer une implication optimale des médias en tant qu'acteur principal dans le domaine de la prévention et la sensibilisation aux dangers du crime de traite des êtres humains.



Cet atelier a bénéficié à des représentants d'un ensemble de plateformes médiatiques, de la presse écrite et électronique, en plus des services de radios privés, sous l'encadrement et en partenariat avec l'Association des journalistes "Adala", en tant que structure qui comprend un groupe de professionnels des médias qui, depuis la fondation de cette entité associative en 2014, ont travaillé sur des questions juridiques et judiciaires.



Encadré par un groupe d'experts nationaux et internationaux, dont des représentants du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger- Département des Marocains résidant à l'étranger, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Communication, la Présidence du Ministère Public, l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) et de l'ONUDC, ce workshop vise à renforcer les capacités et les compétences dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants grâce à l'appropriation et à une bonne connaissance de ces deux catégories de crimes de traite des êtres humains et du trafic de migrants.

De même, cet atelier s'assigne pour objectifs d'amener les professionnels des médias à comprendre et à faire une nette distinction entre ces deux types de crimes.



Cette rencontre a été sanctionnée par un ensemble de recommandations visant à traduire l'implication effective des médias dans le domaine de la sensibilisation sociale aux dangers du phénomène de la traite des êtres humains et à l'importance de signaler les cas potentiels de victimes dans le contexte de l'activation du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains.