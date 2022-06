Wolverhampton rend un vibrant hommage à Romain Saiss

Les gradins de Molineux ont eu leur lot de joueurs cultes au fil des ans et Romain Saiss est assuré de rejoindre ce groupe restreint d'individus maintenant que son temps au club est terminé, a écrit mercredi Wolverhampton sur son site internet.



Dans sa première réaction officielle au départ du défenseur de 32 ans, le club de Premier League a mis en avant les qualités à la fois humaines et sportives du joueur, soulignant que "ses dirigeants, ses coéquipiers et ses supporters ont toujours su que le capitaine marocain était quelqu'un sur qui ils pouvaient compter pour se donner à 100% dans toutes les situations".



Le joueur a offert aux Wolves de nombreux moments mémorables au cours de ses six années passées à porter le maillot doré de l'équipe, rappelle le club, notant que "bien qu'il soit le boute-en-train du vestiaire et un membre extrêmement populaire de l'équipe, Saiss est capable de passer d'une attitude décontractée et souriante à une détermination d'acier en un clin d'œil".



Titulaire à seulement 19 reprises lors de sa première saison en Championship, Saiss a peut-être été sous-utilisé par Walter Zenga et Paul Lambert, mais il n'avait pas à s'inquiéter, car il était sûr de rattraper le temps perdu à l'arrivée de Nuno Espirito Santo. Saiss est devenu l'un des premiers noms sur la feuille de match et s'est imposé comme une nouvelle idole pour les spectateurs de l'équipe, soutiennent les Wolves.



Sa polyvalence, sa volonté de se donner à fond pour le maillot et son attitude sans concession sont autant d'éléments qui l'ont rendu populaire auprès de générations de supporters des Wolves. "Ta contribution ne sera jamais oubliée" Romain, conclut Wolverhampton.



Mardi, Saïss avait annoncé sur les réseaux sociaux sa décision de quitter Wolverhampton, après six ans passées dans le club de Molineux, sans donner d'indication sur sa prochaine destination. "Ce fut un honneur et un privilège de porter ces couleurs et de contribuer au succès et au renouveau de ce club", avait souligné celui que son entraîneur décrit comme le "Maldini marocain".



Figure très appréciée du vestiaire, le joueur compte 206 apparitions pour les Wolves qui ont fini 10e de Premier League avec 51 points.