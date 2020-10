Whoopi Goldberg travaille sur le troisième volet de “Sister Act”

Whoopi Goldberg confirme qu’un troisième volet de Sister Act est en préparation. Le premier film, sorti en 1992, avait été un tel succès qu’une suite avait été tournée l’année suivante. Néanmoins depuis, outre la comédie musicale lancée dans les années 2000, les nonnes et leur chorale rock sont restées silencieuses. «Pendant des années, on n’arrêtait pas de me dire que personne ne voulait voir la suite», a confié Whoopi Goldberg dans le Late Late Show with James Corden que relaye People.



Preuve que 2020 n’a pas que des défauts, les studios Disney ont, semble-t-il, entendu l’appel de la célèbre comédienne. «Depuis très récemment, ce n’est plus le cas. Le public a l’air de vouloir le voir. Donc nous travaillons consciencieusement pour voir comment réunir le gang et le faire revenir», a ajouté l’interprète de Dolorès Van Cartier/Sœur Marie-Clarence.



Le film de 1992 rassemblait un casting de choix. Outre Whoopi Goldberg, on y retrouvait l’actrice britannique bien aimée des fans de Downton Abbey Maggie Smith, ou encore Harvey Keitel. Dans la suite de 1993, une toute jeune Lauryn Hill crevait l’écran aux côtés de Jennifer Love Hewitt. Reste à savoir qui, parmi ces acteurs, retrouvera le couvent, et quels jeunes artistes les rejoindront pour former une nouvelle chorale.