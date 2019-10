Whitney Houston nommée au Rock and Roll Hall of Fame

Whitney Houston a été nommée pour une possible introduction au Rock and Roll Hall of Fame. La liste finale des artistes en lice pour la cérémonie de 2020, publiée par Billboard, comporte 16 noms et certains font la queue depuis pas mal de temps !

C’est le cas de Depeche Mode, Judas Priest, Kraftwerk ou encore Nine Inch Nails, qui ont déjà été pressentis pour recevoir le fameux honneur plusieurs fois.

Pour ce qui est des artistes nommés pour la première fois, on compte, outre l’interprète de I Wanna Dance With Somebody, Pat Benatar, le Dave Matthews Band, les Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex et Thin Lizzy.

Il faudra attendre un bon moment avant d’en avoir le cœur net puisque la 35e cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame aura lieu à Cleveland le 2 mai 2020.