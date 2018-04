Wenger quitte Old Trafford sur une défaite

Arsène Wenger a fait ses adieux à Old Trafford en tant qu'entraîneur d'Arsenal sur une défaite sur le fil (2-1) dimanche, alors que Manchester City a continué de faire tomber les records, lors de la 36e journée de Premier League. La défaite prendra sans doute des airs de symbole: elle élimine définitivement les "Gunners" du Top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des champions, tout en assurant à Manchester United sa place dans la compétition reine. Old Trafford avait prévu un accueil chaleureux à Wenger, sur le départ à la fin de la saison après 22 ans à la tête d'Arsenal. Les supporters mancuniens et Sir Alex Ferguson, invité par José Mourinho, ont salué l'Alsacien pour sa dernière dans le "Théâtre des rêves"

Wenger et Ferguson ont été de féroces rivaux pendant de nombreuses années alors que les deux clubs se sont battus pour la suprématie sur la Premier League lors de la première décennie du règne de Wenger. Cela n'a pas empêché l'Ecossais de saluer Wenger sur la ligne de touche avant le coup d'envoi, avant de lui offrir un vase en argent. Un geste de "classe" a remercié Wenger.

Sur le terrain, les "Red Devils" se sont imposés sans génie face à une équipe B d'Arsenal, grâce à un but de Fellaini dans le temps additionnel (90+1). Avant le coup de tête du Belge, Mkhitaryan, contre son ancien club, avait réussi à égaliser (51) suite à l'ouverture du score de Pogba, à la reprise d'une tête sur le poteau de Sanchez (16).

Les "Gunners" avaient laissé de nombreux cadres au repos en vue de la demi-finale retour d'Europa League contre l'Atletico Madrid jeudi (1-1 à l'aller), titularisant notamment les jeunes Maitland-Niles et Marvopanos. Si Mourinho pourra se satisfaire de la victoire, il regrettera la blessure de Lukaku, sorti après un coup lors de la seconde période.

"Un nul aurait été injuste", a commenté le technicien. "On a eu plus d'occasions, on a mérité même si on a été un peu chanceux. On a fait entrer Fellaini pour remplacer la présence de Lukaku dans la surface." Avant le rendez-vous d'Old Trafford, le champion Manchester City avait égalé le record de victoires en Premier League, grâce à son facile succès contre West Ham (4-1). Avec ce triomphe au London Stadium face à la pire défense d'Angleterre, les "Citizens" ont égalé les 30 victoires de Chelsea la saison passée. Les hommes de Pep Guardiola sont aussi tout proches de battre un autre record des "Blues", celui du nombre de buts sur une saison. Les Londoniens en avaient marqué 103 en 2009-2010, les Mancuniens en ont déjà 102 dans la musette. Avec 93 points et encore trois matches à disputer, les "Citizens" sont aussi lancés pour faire tomber la barre placée à 95 par Chelsea en 2004-2005.

Dimanche, Sané a ouvert la marque d'un tir dévié par Evra (13), puis Rice et Zabaleta ont envoyé le ballon dans leur propre but (27). En seconde période, Sterling a servi Jesus au point de penalty (53), puis trouvé Fernandinho à l'entrée de la surface (64) pour les troisième et quatrième buts des champions. "Nous avons la chance d'être la meilleure équipe de l'histoire de l'Angleterre, avec le plus de points, nous allons essayer de le faire dimanche prochain" contre Huddersfield, a réagi Guardiola. "Il faut toujours jouer pour quelque chose. Une fois la Premier League gagnée, l'objectif était les chiffres. Nous avons une chance de battre les records."