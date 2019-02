Wenger : Vieira et Henry ont tout pour devenir des entraîneurs remarquables

Patrick Vieira, entraîneur de Nice, et Thierry Henry, limogé au bout de trois mois et demi à Monaco, "ont toutes les qualités nécessaires pour faire une belle carrière et devenir des managers remarquables", a affirmé dimanche Arsène Wenger, leur ancien mentor à Arsenal.

"Dans notre métier, quand on débute une saison, et même si ça ne commence pas très bien, on dispose de six mois. Mais si on arrive en octobre et que l'équipe est dans une très mauvaise position, on n'a que trois mois", a confié, au sujet d'Henry, Wenger à Monaco en marge des Laureus Awards.

"Parce qu'en janvier, tout le monde devient nerveux et s'inquiète en se disant que les choses pourraient vraiment mal tourner. C'est ce qui est arrivé à Thierry (à Monaco) et la manière dont il va rebondir sera cruciale", a-t-il poursuivi.

"Il a les qualités nécessaires et le désir de faire carrière comme entraîneur. Une carrière (d'entraîneur) se juge sur une période plus longue. J'ai commencé la mienne à 33 ans, j'étais entouré de beaucoup de gens très prometteurs", a ajouté l'Alsacien.

"Beaucoup d'entre eux ont disparu, d'autres ont survécu. Pourquoi ? Il faut de la réussite, il faut travailler dur, mais c'est très différent de prévoir la carrière d'un manager, car on dépend beaucoup de la qualité des joueurs, des clubs, et de la confiance qu'on nous donne", a-t-il analysé.

"Je pense qu'ils ont tous les deux (Henry et Vieira) les qualités nécessaires et qu'ils vont faire une belle carrière. Je suis heureux aussi de voir qu'ils peuvent continuer à partager notre sport avec d'autres gens, et participer au développement de nouveaux joueurs", a conclu Wenger.



Ligue des champions

8èmes de finale aller

Ce soir à 21h00

Atlético Madrid-Juventus

Schalke-Manchester City