Washington salue l'engagement de SM le Roi en faveur de la paix et la sécurité au Moyen-Orient

Les Etats-Unis, par la voie du secrétaire d’Etat Antony Blinken, ont salué, jeudi, l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

Lors d’un entretien téléphonique mercredi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie américaine, a également mis en avant la coopération continue "étroite" entre le Maroc et les Etats-Unis, indique un communiqué du porte-parole du département d’Etat.

Les discussions entre les deux responsables ont, en outre, porté sur les efforts visant à prévenir une escalade dans la région du Moyen-Orient.



Lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères sur le développement de la situation en Palestine qui a eu lieu mercredi au Caire, M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’appeler à se départir de la logique du conflit et de la violence pour faire prévaloir celle de la paix, de la coopération et de l’édification d’un espace prospère pour l’ensemble des peuples de la région.



M. Bourita a exprimé la disposition du Maroc à adhérer à tout effort arabe et international visant à réaliser les aspirations du peuple palestinien à l’établissement d’un Etat indépendant avec Al Qods Est comme capitale sur les frontières du 4 juin 1967, conformément à la solution à deux Etats tel que convenu au niveau international.