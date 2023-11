Walid Regragui fait le point à la veille des éliminatoires du Mondial 2026

Le sélectionneur national Walid Regragui a communiqué, jeudi lors d’une conférence de presse tenue au Complexe national de football Mohammed VI à Maâmora, la liste des 25 joueurs retenus pour les deux prochaines dates FIFA du mois de novembre. Il s’agit des deux rencontres comptant pour les éliminatoires, zone Afrique, du Mondial 2026, face à l’Erythrée et à la Tanzanie, respectivement les 16 et 20 courant.



Walid Regragui n’a pas manqué de préciser que cette liste est bien loin d’être définitive et que « les places seront chères » en prévision de la CAN qui débutera en janvier prochain en Côte d’Ivoire.



Des 25 joueurs retenus, l’on trouve l’ensemble des capés, avec un revenant Yahya Jabrane et un néophyte, Soufiane Diope. A propos du jeune attaquant niçois, Walid Ragragui a souligné que ce joueur « polyvalent et talentueux » a été suivi depuis pas mal de temps et ce n’était qu’une question de changement de nationalité sportive qu’il fallait régler pour qu’il puisse rejoindre le groupe, sans aucune garantie d’assurer sa place. A lui de montrer ses potentialités à l’instar des autres internationaux, ce qui promet une concurrence des plus âpres.



Walid Regragui a rappelé qu’il est très regardant sur l’état de forme actuel et les performances de ses joueurs, précisant tout de même que « j’ai une ossature mais je dispose de 40 ou 50 joueurs qui peuvent entrer dans la liste en partance pour la Coupe d’Afrique des nations ». Tournoi qui verra l’EN évoluer dans le groupe F aux côtés des sélections de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.



Bien entendu, Walid Regragui ne pouvait pas fuir, au cours de cette conférence, quelques questions se rapportant à la non convocation de Soufiane Rahimi et à l’absence de Brahim Diaz. Le sélectionneur national n’y est pas allé par quatre chemins, répondant au sujet de Rahimi qu’« il peut toujours avoir sa chance à l’instar de Mourad Batna ou d’autres joueurs qui continuent de performer ». Quant au cas Diaz, Regragui a souligné que « le Madrilène nous intéresse et quand ça doit se faire, ça se fera », ajoutant que « je reste sur mon mode de pensée. Le joueur doit être convaincu de porter les couleurs du Maroc et de se donner à fond ».



A noter que les deux sorties de novembre des Lions de l’Atlas devraient, sans aucun doute, être réduites à une seule, en raison de l’annulation du match contre l’Erythrée du fait que cette sélection a jugé bon de se retirer de la compétition faute de moyens. Si l’annulation de la confrontation n’attend que la confirmation de la FIFA, Walid Regragui a indiqué qu’ «en cette période, il est impossible de trouver un sparring-partner pour disputer un match test. Mais cela ne nous empêchera pas d’avoir une semaine normale et de la saisir parfaitement afin de préparer dans les meilleures conditions le match de la Tanzanie ». Pour Regragui, l’heure est aux ultimes réglages, d’autant que « les derniers matches que nous avons disputés nous ont donné plus de réponses que d’interrogations », ce qui ne pourrait être qu’un bon signe.



