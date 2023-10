Walid Regragui dévoile sa liste pour les matches contre la Côte d'Ivoire et le Libéria

Basketball

Le Majd de Tanger a été battu, mercredi à Doha, par Al-Ahly d'Egypte sur le score de 85 à 71, en match comptant pour la troisième journée du 1er tour (groupe D) de la 35è édition du Championnat arabe des clubs de basketball messieurs.

Les Tangérois avaient déjà perdu leurs deux premières rencontres respectivement face au Club de Beyrouth (95-70) et à Dejla Université d'Irak (95-74).

Le club du Détroit devait disputer son dernier match du 1er tour jeudi face à Al-Ittiahd de Libye.

Le Maroc est représenté à cette compétition également par l'ASS de Salé, logée dans le groupe C aux côtés D'al-Qaddisiya du Koweït, al-Wahda de Sanaa du Yémen et Al-Fath d'Arabie Saoudite.

Les Slaouis, qui ont entamé le tournoi en fanfare avec deux succès consécutifs contre al-Wahda de Sanaa (96-64) et al-Qaddisiya du Koweït (76-66), devaient livrer leur troisième sortie jeudi face al-Fath saoudien.

Le Qatar Sports Club, hôte de la compétition, a hérité du groupe A qui comprend al-Muharraq du Bahreïn, le Koweït Club et al-Bureij Service de Palestine, alors que le groupe B est composé d'al-Ahly du Qatar, Al-Ittihad d'Alexandrie, Al-Seeb d'Oman, Dynamo du Liban et Ittihad Alger. Futsal La sélection marocaine de futsal a dominé son homologue norvégienne sur le score de 5 buts à 0, en match disputé mercredi dans le cadre d’un tournoi international amical en Croatie.

Les buts de Lions de l’Atlas ont été l’œuvre de Soufiane El Mesrar, Othmane Boumzou, Soufiane Chaaraoui, Anas Dehani et Bilal Bakkali.

Le tournoi international amical de futsal en Croatie (1 er -11 octobre), connait la participation également des sélections de la Lettonie et de la Turquie. Assemblées La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et les Ligues nationales ont annoncé, mardi, la tenue de leurs Assemblées générales (AG), le 2 décembre au Complexe Mohammed VI de Football à Salé.

Selon un communiqué de la Fédération, il s'agit des AG de la Ligue nationale de football professionnel, la Ligue nationale de football amateurs, la Ligue nationale de football féminin et de la Ligue nationale de football diversifié, outre celle de la FRMF.