Walid Regragui : L’état d’esprit conquérant et l’envie de bien faire restent au cœur de la performance des joueurs

Après la victoire éclatante des Lions de l'Atlas face à la Centrafrique, Walid Regragui s’est présenté en conférence de presse avec un mélange de satisfaction et de lucidité. Dès ses premières déclarations, il a tenu à souligner l’importance de cette nouvelle victoire, rappelant que l’état d’esprit conquérant et l’envie de bien faire restent au cœur de la performance de ses joueurs.



« La première mi-temps était très rythmée. En seconde mi-temps, nous avons géré. L’état d’esprit, l’envie d’aller gagner, la prise de risque… c’est bien. Je suis satisfait et heureux », a-t-il confié, soulignant le travail collectif accompli sur le terrain.



La conférence a pris une tournure plus intime lorsqu’il a abordé la relation entre Nayef Aguerd et Youssef Belamari, deux joueurs fomés au même club, le FUS. D’un ton apaisant, Regragui a tenu à dissiper les rumeurs d’un quelconque malentendu, préférant mettre en avant leur complicité sur et en dehors du terrain. « Ce sont deux joueurs qui s’entraident. Nayef est le grand frère qui aide et Youssef a beaucoup à apprendre. Rien ne s’est passé », a-t-il déclaré, soucieux de maintenir l’harmonie dans le groupe.



Les blessures ont également été au centre des échanges, notamment celle du portier Yassine Bounou et du défenseur Nayef Aguerd. Regragui, avec une pointe d’inquiétude, a reconnu les risques inhérents aux grandes performances, espérant toutefois que ces blessures ne soient pas trop graves. «J’espère que ce ne sera pas grave pour Bounou, et qu’il sera là en novembre. Quant à Nayef, s’il n’est pas prêt pour le prochain match, d’autres prendront le relais. Ceux qui entreront devront montrer qu’ils méritent leur place. »



L’entraîneur s’est ensuite montré élogieux envers les nouveaux venus en sélection, Jamal Harkass et Youssef Belamari, deux joueurs issus de la Botola qui ont su rapidement s’adapter à l’exigence du haut niveau. « Je suis satisfait de Jamal et Youssef. Ils ont fait un bon match. Bravo aux joueurs qui les ont bien intégrés », a-t-il souligné, dans une reconnaissance de l’esprit de groupe qui règne au sein de la sélection.



Un autre fait marquant de cette rencontre a été la présence dans les tribunes de Brahim Diaz, venu soutenir ses coéquipiers malgré sa blessure. Regragui a salué cet engagement, rappelant l’importance de la cohésion et de l’esprit de famille au sein des Lions de l’Atlas. « La présence de Diaz reflète notre état d’esprit. Il voulait être là, soutenir ses coéquipiers. C’est cela, l’esprit de groupe que nous cultivons », a-t-il insisté.



M.O