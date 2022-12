Walid Regragui : L’équipe du Maroc intègre le club des grandes nations de football

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué samedi que la qualification de l’équipe du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde Qatar 2022 l’a intégrée au club des grandes nations de football.



Lors de la conférence de presse d’après match, Regragui a souligné qu’avec cette qualification, la sélection nationale est devenue la première au niveau arabe et africain à dépasser les quarts de finale, se positionnant ainsi avec les grandes formations du football mondial.



Cet exploit historique a permis à l'équipe nationale de s'asseoir sur le trône du football arabe et africain, en plus d'être classée parmi les quatre meilleures au monde, a-t-il relevé.



Le cadre national a fait savoir que la combativité et l'envie de gagner ont constitué la clé pour décrocher la victoire contre des équipes favorites pour remporter la Coupe du monde, soulignant que la qualification pour le carré final de cette compétition a ravi les supporters marocains, arabes et africains.



Parmi les facteurs qui ont contribué à la réalisation de cet exploit historique, il y a l’état d'esprit et la grande confiance des joueurs, qui ont fait preuve d'un esprit combatif sans précédent, remportant ainsi une précieuse victoire sur une équipe solide qui comprend des joueurs expérimentés qui évoluent dans de grands clubs, a-t-il poursuivi.



Le sélectionneur national a expliqué que les éléments nationaux ont fait d'énormes efforts et ont adhéré au plan mis en place, ce qui leur a permis d'obtenir cette victoire, "avec la contribution des joueurs qui évoluent dans le championnat national professionnel".