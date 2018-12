Walid Azdad remporte la 2ème course nationale universitaire de cyclisme

L’étudiant Walid Azdad de l’université Mohammed Premier d’Oujda a remporté la 2ème course nationale universitaire de cyclisme, disputée dimanche à Fès sur une distance de 27 km.

Les 2ème et 3ème places sont revenues respectivement aux étudiants Taha Massaoudi et Hicham Louzigan de l'université Al Akhawayn d’Ifrane.

Chez les dames, la course a été décrochée par Siham Louliki de l’université Mohammed V-Rabat, tandis que les 2ème et 3ème places sont revenues respectivement aux étudiantes Meryem Rhamouni, également de l’université Mohammed V et Imane Ouazzani de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.

Pour les clubs, la première position chez les garçons a été remportée par Youssef Badadou (Azrou), alors que la deuxième est revenue à Hassan Amahzoun (Meknès). La troisième place est revenue à Anas Rami de Casablanca.

Chez les filles, la 1ère place a été décrochée par Maroua Marwa (Fès). Les 2-ème et 3-ème places ont été remportées par Malika Zaâri de Khénifra et Majda Samouh d’El Mohammedia.

Cette manifestation a connu la participation d’étudiants appartenant à onze universités marocaines, a indiqué à la MAP le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi.

Les universités marocaines constituent ‘’un réservoir important’’ pour les futurs champions, a-t-il ajouté, soulignant l’importance accordée à la promotion du sport scolaire et universitaire.

De son côté, le président de l’université Sidi Mohammed ben Abdellah (USMBA), Redouane Mrabet, a mis en avant l’importance de cette manifestation, qui fait partie des activités sportives programmées en faveur des étudiants, passant en revue les autres manifestions et actions extra-universitaires prévues durant cette année universitaire.

Le président délégué de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, Noureddine Touhami, a, quant à lui, souligné que cette manifestation tend à ériger la pratique sportive universitaire en réalité vécue quotidiennement par les jeunes, tout en faisant état des effets bénéfiques de la pratique du vélo sur la santé et l’environnement.

Cet évènement sportif, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des anniversaires de la Marche Verte et de la Fête de l’Indépendance, a notamment pour objectif de promouvoir la pratique sportive au sein des universités.