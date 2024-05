Wagner recrute des mercenaires chez le polisario

La disparition récurrente depuis quelque temps de jeunes gens a attiré l’attention des habitants des camps de Tindouf. Surtout que cela a lieu dans des circonstances mystérieuses. Ce qui a suscité la publication par les familles des disparus de tracts demandant de l'aide pour les retrouver.

Les difficultés de déplacement, les enlèvements et kidnappings sont le quotidien des séquestrés.



Sous ses diverses formes, la coopération avec les groupes armés s’est toujours limitée à un petit nombre de personnes proches de la direction du polisario, qui en sont les représentants dans toutes les opérations commerciales ou sécuritaires, et sont chargées de percevoir les revenus en leur nom. Ce groupe est impliqué dans le transport de jeunes gens vers le Mali sous différents noms.



L’attaque des mercenaires «Wagner» il y a quelques jours en territoire mauritanien, prenant d'assaut les villages de «Dar Al-Naim» et «Mad Allah», a révélé des secrets. En effet, certaines victimes ont parlé d’éléments masqués du groupe «Wagner» ayant pour mission de faciliter la communication avec les victimes.



Certaines personnes ont pu, en utilisant leurs relations de parenté avec de grands commerçants, obtenir des informations très importantes selon lesquelles «Wagner» a formé de jeunes gens des camps pour participer aux côtés de ses unités aux opérations sur la côte africaine.

En échange de sommes d'argent, ces recrues ont servi d’intermédiaires pour permettre le recrutement de 500 jeunes des camps de Tindouf, qui ont été transférés dans différentes régions.



Les nouvelles recrues doivent rompre tout lien avec leur passé, abandonner leur véritable identité et s'engager à ne pas communiquer avec leurs familles, sans tenir compte de l'avenir de ces jeunes, ni celui de leurs familles endeuillées dans les camps.



Ces opérations ont semé la terreur en territoire mauritanien et ce n’est qu’une étape d’un plan diabolique visant à embraser toute l’Afrique du Nord dans un avenir proche.



Ahmadou El-Katab