Wafâa Jemali : L’aide sociale directe, incarnation de la justice sociale voulue par Sa Majesté le Roi

SPECIAL. Le chantier de l’aide sociale directe marque une avancée majeure sous le Règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au service de la justice sociale et de la dignité des citoyens, a affirmé la directrice générale de l’Agence nationale du soutien social (ANSS), Wafâa Jemali, notant que ce chantier instaure un modèle marocain pionnier dans le domaine de la protection sociale.



Mme Jemali a relevé, dans une déclaration à la MAP, que la réussite de ce chantier exige une mobilisation collective continue afin de la promouvoir en un levier efficace d’autonomisation, tout en consolidant la position du Maroc parmi les pays avancés en matière de développement humain.



Dans ce sens, elle a rappelé que le discours que Sa Majesté le Roi a adressé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la session législative d’octobre 2023 constitue un cadre de référence pour la mise en œuvre du chantier de l’aide sociale directe, en fixant des objectifs précis et clairs, visant l’amélioration des conditions de vie des catégories vulnérables, la réduction des disparités sociales et le renforcement de l’équité territoriale.



Mme Jemali a ainsi indiqué que l’État a mené une transformation qualitative en matière de soutien social, grâce à l’adoption d’un système unifié de ciblage et de vérification de l’éligibilité des familles bénéficiaires, de manière à garantir l’équité dans la répartition des aides.



Cette transformation, a-t-elle poursuivi, a été accompagnée d’une mobilisation financière exceptionnelle, avec une enveloppe de 25 milliards de dirhams pour l’année 2024, consacrée au versement d’allocations mensuelles directes au profit de quatre millions de familles, bénéficiant ainsi à environ 12 millions de citoyens, soit un tiers de la population du Royaume.



Selon la DG de l'ANSS, ces aides sont distribuées en faveur de 4 millions de ménages. Parmi eux, 2,5 millions de ménages ont à leur charge plus de 5,5 millions d'enfants, lesquels reçoivent les allocations familiales jusqu’à l’âge de 21 ans.



En outre, 1,5 million de familles reçoivent des aides forfaitaires directes, a fait savoir Mme Jemali, précisant que les ménages bénéficiaires prennent à leur charge près de 1,4 million de personnes âgées, tout en intégrant de larges franges de familles en situation de précarité, notamment 400.000 veuves, dont près de 90.000 qui assurent la prise en charge de plus de 150.000 orphelins.



Depuis son lancement l’année dernière, ce chantier stratégique Royal repose sur les principes de bonne gouvernance, d’efficacité et de transparence, ce qui a permis au Maroc, grâce aux Hautes Orientations Royales, de se hisser au rang des pays pionniers en matière de protection sociale, s'est-elle félicitée, notant que le Royaume occupe désormais une position stratégique dans la conception et la mise en œuvre des politiques sociales, tant en termes d’efficacité de l’approche que de rapidité de sa mise en œuvre et d’audace de la réforme.



Pour Mme Jemali, ces acquis ont permis au Maroc de se positionner en tête des pays de la région ayant instauré un système intégré de soutien direct, basé sur un ciblage précis et une gouvernance numérique et s’inspirant des meilleures pratiques internationales, tout en tenant compte des spécificités économiques et sociales nationales.



Avec cette approche, a-t-elle soutenu, le Royaume occupe désormais la deuxième place à l’échelle africaine et régionale en termes de part des allocations de soutien direct dans le produit intérieur brut, qui s’élève actuellement à 2%.



Nonobstant ces progrès notables, la DG de l'ANSS a relevé que le chantier de l’aide sociale directe est toujours en phase de mise en œuvre progressive, ce qui exige de passer d’un mécanisme d’octroi d’aides financières vers un levier stratégique d’autonomisation économique et sociale.



Cette évolution nécessite de relever trois défis majeurs, dont le premier consiste en la consolidation de la politique de proximité à travers une gestion territoriale et humaine du soutien social, ce qui suppose, a-t-elle affirmé, d’adapter l’aide sociale aux spécificités locales de chaque territoire et de porter une attention particulière à la dimension humaine dans la relation avec les bénéficiaires. La création des représentations territoriales de l’Agence permettra, selon elle, d'améliorer la qualité de service et de renforcer la confiance des citoyens.



Le deuxième défi réside dans l’impact qualitatif du soutien social dans la vie des familles bénéficiaires, a fait remarquer Mme Jemali, estimant que l'accroissement de cet impact nécessite de lier l’aide financière à des indicateurs clairs d’amélioration de l’accès des bénéficiaires à l’éducation et à la santé, tout en veillant à renforcer leurs opportunités d’inclusion sociale, de manière à garantir un impact tangible et durable sur leur qualité de vie.



Quant au troisième défi, il se rapporte à la mise en œuvre des mécanismes efficaces d'accompagnement économique des familles, l’objectif étant de renforcer leur autonomisation en facilitant l'accès aux programmes d’accompagnement, de formation et d’orientation économique, en favorisant l’accès à des opportunités d’emploi décent et en développant leurs compétences entrepreneuriales pour atteindre une autonomie économique et sociale durable, a-t-elle indiqué.



Pour concrétiser cette vision, Mme Jemali a affirmé que l’ANSS, en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre de ce chantier, œuvre à l'instauration d’un modèle intégré fondé sur un ciblage précis via le Registre Social Unifié, associé à des engagements sociaux définis en concertation avec les bénéficiaires et en coordination avec les secteurs concernés, tout en tenant compte des réalités économiques et de développement propres à chaque territoire.

Ce modèle repose sur une approche participative et intégrée associant l’ensemble des acteurs publics et partenaires, avec un suivi régulier des résultats et des impacts, outre la consécration d'une bonne gouvernance basée sur des garanties solides pour une gestion efficiente, conformément aux principes prônés par SM le Roi, à savoir la solidarité, la transparence et l’équité, a-t-elle conclu.